Amerika Birleşik Devletleri’nde neredeyse her start-up şirketin kuruluş yeri Delaware olarak karşımıza çıkar. Peki bu bir tesadüf mü?

Girişimciler, bir şirket kurarken hangi eyalette şirketlerini tescil ettirecekleri konusunda enine boyuna bir karar verirler. Bu karar, özellikle dış yatırım almayı hedefleyen startup'lar için kritik bir öneme sahip.

Öyleyse Delaware’in ne gibi bir ayrıcalığı var?

Delaware, yatırımcılar için büyük bir güvence sunuyor.

Risk sermayesi firmaları, melek yatırımcılar ve startup hızlandırıcıları genellikle şirketlerin Delaware'de kurulmuş olmasını tercih ediyor. Bunun temel nedeni, Delaware yasalarının kurumsal işleyişi oldukça net bir şekilde düzenlemiş olması ve yatırımcıların, şirketlerin potansiyelini değerlendirirken bu yasalarla ilgili derin bir bilgiye sahip olmalarıdır.

Yatırımcılar, Delaware’in kanunlarının oluşturduğu şeffaf ve güvenilir ortamda daha rahat bir şekilde işlem yapabiliyorlar. Tabii bunun bir de Delaware yasaları kısmı var. Yasalar, yatırımcıları koruyacak şekilde tasarlanmış, bu da hâliyle daha az risk demek.

Delaware, şirketlere önemli bir gizlilik sağlıyor.

Diğer eyaletlerin aksine Delaware’de şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin ve hissedarlarının kimlikleri, devletin kamuya açık veri tabanlarında yer almaz. Bu da girişimcilerin, şirket bilgilerini kamuya açıklamadan daha rahat bir şekilde iş yapabilmelerini sağlar.

Bir de Delaware yasaları, şirketlerin finansal kayıtları ve diğer önemli belgelerinin yalnızca belirli koşullar altında talep edilebilmesini öngörüyor, bu da gizliliği koruyor ve şirket sahiplerine ek bir güvenlik sunmuş oluyor.

Delaware, yalnızca kurumsal davalarla ilgilenen mahkemelere sahip.

Delaware Chancery Court, ticaret hukuku, birleşme ve devralmalar gibi konularda derinlemesine bilgiye sahip hakimlerin bulunduğu bir yargı sistemine sahip. Bu mahkemelerde, iş dünyasıyla ilgili davalar daha hızlı ve uzmanlık gerektiren bir şekilde çözülüyor.

Diğer eyaletlerdeki mahkemelerde hakimler, birçok farklı hukuk dalında kararlar verirken Delaware’deki hakimler yalnızca kurumsal davalarla ilgilenir ve bu da iş dünyasındaki şirketler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Hızlı işlem süresi de Delaware’i öne çıkarıyor.

Delaware, kurumsal işlemleri hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlandıran bir eyalettir. Diğer eyaletlerdeki şirket kurulum işlemleri günler veya haftalar alabilirken Delaware’de şirket kuruluşu, çok daha hızlı gerçekleşiyor.

Ancak bunlarla da sınırlı değil. Delaware’de kurulan bir şirket, ABD’nin herhangi bir eyaletinde faaliyet gösterebiliyor ve bu süreç oldukça sorunsuz işliyor. Diğer eyaletlerde kurulan şirketler için bazı eyaletlerde ayrı bir tescil işlemi gerekebilirken Delaware’de kurulan bir startup, California’da ofis açabilir ve orada iş yapabilir.

Uzun lafın kısası, Delaware, girişimciler için uzun vadede epey bir avantaj sunuyor.

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