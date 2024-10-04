Amerika'da Neden İki Tane Virginia Eyaleti Var? Sebebi 1800'lü Yıllardaki Bir Başkaldırıya Dayanıyor!

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Amerika Birleşik Devletleri’nde iki tane Virginia eyaleti bulunuyor. Peki neden aynı isme sahip iki farklı eyalet var ki? İç Savaş dönemine kadar uzanan sebebini anlatalım.

Bildiğiniz üzere Amerika, eyaletler kıtası. Her eyaletin kendine özgü kuralları, kanunları var. Daha önce duymuş muydunuz bilmiyoruz ancak bazı eyaletlerden de iki tane var.

Mesela Washington; bunun sebebinden bahsettiğimiz içeriğimizi en sona bırakırız. Şimdi, bugünkü içeriğimizin konusu olan asıl soruya gelelim: Amerika’da neden iki tane Virginia eyaleti var?

Biri “Virginia”, diğeri “Batı Virginia”.

virginia eyaleti

Virginia, 1607 senesinde İngiliz kolonileri tarafından kuruldu. Bu koloni, Amerikanın 13 orijinal kolonisinden biriydi. İç Savaş başlamadan önce büyük bir eyaletti ve günümüzdeki Batı Virginia’yı da içine alıyordu.

Daha sonra, 1861 yılına gelindiğinde İç Savaş başladı. Virginia, Amerika Konfedere Devletleri’ne katıldı ve Güney’in yanında yer aldı. 

Batı kısmı, bu karara karşı geldi.

amerika virginia

Virginia’nın batı kesimindeki yerlerde yaşayan insanlar, bu karara karşı geldi. Doğu Virginia’da kölelik yaygınken Batı Virginia’da pek yoktu. Ayrıca doğu kesimlerde düz araziler vardı ve dağ madenciliği ön plandaydı. Bu farklılıklar ve Batı Virginia’nın köleliğe karşı duruşu, Birlik’e (ABD'nin kuzeyde kalan eyaletlerinin oluşturduğu siyasi ve askerî gruba verilen ad) bağlı kalmayı istediler.

Birlik’teki eyaletler, ABD’nin bütünlüğünü korumayı istiyordu ve köleliği sürdürüp kendi bağımsız devletlerini kurmak için savaşan Konfederasyon’un karşısında duruyordu.

1863 yılında Virginia, resmî olarak ikiye ayrıldı.

amerika haritası

Bölgenin bu şekilde iki farklı talebinin oluşu, Virginia’nın Batı Virginia ve Virginia olarak iki farklı eyalete ayrılmasına sebep oldu. 20 Haziran 1863 tarihinde Batı Virginia, 35. eyalet olarak Birlik’e kabul edildi.

Özetleyecek olursak Amerika’da iki Virginia olmasının sebebi, İç Savaş dönemindeki politik bölünmeden geliyor.

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