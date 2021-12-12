ABD, UFO’lara Tersine Mühendislik Yapılması İçin Bütçe Ayırı

ABD kongresi, her ne kadar ilk amacı bu olmasa da UFO’lara tersine mühendislik yapılarak teknolojilerinin öğrenilmesi adına bütçe ayrılmasına olanak sağlayacak bir yasayı onadı.

ABD kongresi UFO’lar son zamanlarda fazlasıyla ilgi duyuyor. Geçtiğimiz Salı günü kongreden UFO’lara tersine mühendislik uygulanarak teknolojilerinin öğrenilmesi adına bütçe ayrılabilecek yeni bir yasayı onayladı.

ABD hükümetinin UFO’lar için tercih ettiği terim olan tanımlanamayan hava olaylarının herhangi bir gözleminden elde edilen verileri analiz edecek ve saha araştırmaları yürütecek hızlı bir tepki birliği oluşturulacak. Bu birlik, Pentagon’un iki hafta önce açıkladığı UFO kolluk kuvvetlerinin komutasında olacak.

‘Asıl amaç ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumak’

Yasanın onanmasında yer alanlardan biri olan Ruben Gallego, verdiği röportajda şunları diyor: “Ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumak, ABD hava sahasında kimin ve neyin uçtuğunu bilmek anlamına gelir. Şu anda tanımlanamayan hava olaylarını izleme ve tanımlama sistemimiz Savunma Bakanlığı ve Federal Hükümetin diğer departmanlarına dağıtılmış durumda.”

Yeni sistem sayesinde toplanılan herhangi bir veri veya ele geçirilen bir madde, iyice analiz edilecek ve tersine mühendislik yapılarak olası bir saldırı durumunda nasıl korunabileceğimizi öğrenmiş olacağız.