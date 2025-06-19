ABD hükûmeti, vize almak isteyen öğrencilere yönelik ilginç kurallar getirdi. Vize almak isteyenlerin sosyal medya hesaplarını herkese açık tutması gerekecek.

Amierka Birleşik Devletleri son zamanlarda farklı ülkelerden gelen vatandaşlar ile ilgili sorunlar ile gündemdeydi. Şimdi ise Dışişleri Bakanlığı öğrencilere yönelik bir açıklama yaptı. Bakanlığın aktardığına göre ABD’de okumak isteyen öğrencilerin vize başvuruları için çok ilginç bir şart aranacak.

Bakanlık, ABD vizesine başvuran yabancı öğrencilerin sosyal medya hesaplarının herkese açık olmasını talep edeceğini duyurdu. Hesapları gizli olan öğrencilerin ise vize kabulleri çok daha zor hâle gelecek. Öyle ki bakanlık, gizli olarak bırakanları belli faaliyetlerden “kaçınma ve gizleme” çabası olarak görecekmiş.

ABD’ye yönelik düşmanlık göstergesi olup olmadığı aranacak

Bakanlık, yaptığı açıklamada sosyal medya hesaplarının kontrolüyle ülkeye girmek isteyen insanların her birinin detaylıca incelenebileceğini belirtti. Yetkililer, hesaplarda ABD’ye yönelik herhangi bir düşmanlık göstergesi olup olmadığını arayacak ve gönderileri derinlemesine inceleyecek.

Yayımlanan yeni kurallar, eğitim veya kültürel değişim amaçlı olarak verilen “F”, “M”, ve “J” vizesi almak isteyenler için geçerli. Trump yönetiminin son zamanlarda yabancı öğrencilere yönelik hamlelerini artırdığını görüyorduk. Hatta Filistin yanlısı gösterilere katılan öğrencileri vizelerini iptal etmekle tehdit etmişti. Görünüşe göre yeni kurallarla öğrenciler için ABD vizesi almak çok zorlaşacak.