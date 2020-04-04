Alman otomobil üreticisi Audi, standart RS3 modelini bir üst seviyeye çıkaracak yenilenen aracı Audi RS3 Nardo Edition'ı tanıttı. Premium özellikler sunan RS3 Nardo Edition, yakın zamanda ABD'deki Audi bayilerinde yerini alacak.

Almanya merkezli otomobil üreticisi Audi, hız tutkunlarının fazlasıyla ilgisini çekecek yeni Audi RS3 Nardo Edition modelini tanıttı. Mevcut RS3 sedan modelinin güçlendirilmiş özel baskısı olacak RS3 Nardo Edition, mevcut modele kıyasla dış boya ve hızlanma gibi daha fazla premium özellik taşıyacak.

Audi, standart RS3 sedanda 250 km/sa olan elektronik hız sınırlayışını bu modelde 280 km/sa’e yükseltmiş durumda. Bununla birlikte standart aracın 2,5 litrelik beş silindirli motoruna eklenen yeni spor egzoz sistemi, RS3 Nardo Edition’ı benzersiz kılan özelliklerden bir başkası.

Yenilenen Audi RS3 Nardo Edition neler sunuyor?

Estetik anlamda da klasik araçtan ayrılarak premium seviyede bir araç olduğunu belli eden RS3 Nardo Edition, siyah optik dış kaplama ve çift renkli 19 inçlik jantlara sahip. Spor görünümlü sedanın dikkat çeken diğer noktaları arasında ayrıca arkaya monte edilmiş siyah spoyler, armada karartılmış Audi halkaları ve kırmızı fren kaliperleri yer alıyor.

Aracın içine geçtiğimizdeyse RS işlemeli paspaslar, kırmızı dikişle işlenmiş Alcantara döşemeler, yine kırmızıyla harmanlanmış hava çıkış delikleri ve kırmızı kenarlı emniyet kemeri işlemeleri dikkat çeken en önemli detaylar oluyor.

Motor kısmında standart spor sedana kıyasla çok büyük bir güç artırımı getirmeyen RS3 Nardo, 2,5 litrelik beş silindirli motorunda tıpkı standart sürümde olduğu gibi 394 beygir güç ve 354 lb-ft tork üretebiliyor.

Audi, mevcut RS3 spor sedanını şu anda 56.000 dolardan (vergisiz 403.000 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Bu noktada RS3 Nardo Edition’a sahip olmak isteyen müşterilerin, standart aracın başlangıç fiyatına ek olarak en azından 3.000 dolarlık bir ödeme daha yapması gerekiyor. Şimdilik yalnızca 200 adet üretilen bu araçlar, yakın bir zamanda ABD’deki Audi bayilerinde satışa sunulacak.