Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 15.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

16 inç ekrana sahip Acer bilgisayarın 1 TB SSD’si ve AMD işlemcisi ile oyun oynayabilir ya da günlük işlerinizi halledebilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, 50.499,00 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

105.999,00 TL'ye satışta olan Apple iPad Pro, 13 inç ekrana ve M4 çipe sahip. Apple'dan vazgeçemeyenlerin tercihi olan bu tablet, çizim yapmadan oyun oynamaya birçok aktivitede kullanılabilir.

Kullanıcı yorumu:

15000 Pa emiş gücüne sahip olan Neo süpürge, evde, ofiste ya da araç içinde kullanılabilir. 3 kademeli ayarı ve çıkarıp yıkanabilir filtresi ile dikkat çeken bu ürünü 1.709,91 TL'ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Katlanabilir tasarımı, 57 saate kadar pil ömrü ve Bluetooth 5.3 bağlantısı ile kullanıcıların tercihi olan JBL kulaklık, %7 indirimle 1.499,00 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Özel olarak dokunmuş yüzeyi ve dikişli kenarları sayesinde oyun deneyiminizi ikiye katlayacak Klasse mouse pad, %14 indirimle 899,90 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

400 lümen güce sahip olan Ledlenser fener, anahtarlığa asılabilir. Ayrıca bu fener sayesinde acil durumlarda işaret vermek isterseniz sesli bir sinyal gönderebilirsiniz. Ürün, %10 indirimle 793,00 TL'ye düştü.

Kullanıcı yorumu:

Sayısal tuş takımı olmayan HyperX klavye, RGB aydınlatmaya sahip. 80 milyon tuş basım ömrüyle uzun süre kullanabileceğiniz bu klavye, 2.699,10 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Spotify, YouTube Music gibi uygulamalarla ya da ev otomasyonu olarak kullanabileceğiniz Nest Mini hoparlör, sesle etkinleştirilebilir, komut verilebilir. Ürün, 2.369,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

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