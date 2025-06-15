Acer Bilgisayardan JBL Kulaklığa: Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 15.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

 Acer Nitro 16 AN16-42 Bilgisayar 

 Acer Nitro 16 AN16-42 Bilgisayar 

16 inç ekrana sahip Acer bilgisayarın 1 TB SSD’si ve AMD işlemcisi ile oyun oynayabilir ya da günlük işlerinizi halledebilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, 50.499,00 TL’ye satışta.

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Apple iPad Pro 13 inç M4 Çip 

Apple iPad Pro 13 inç  M4 Çip 

 

105.999,00 TL'ye satışta olan Apple iPad Pro, 13 inç ekrana ve M4 çipe sahip. Apple'dan vazgeçemeyenlerin tercihi olan bu tablet, çizim yapmadan oyun oynamaya birçok aktivitede kullanılabilir.

Kullanıcı yorumu:

Neo 3 Kademeli Şarjlı Süpürge

15000 Pa emiş gücüne sahip olan Neo süpürge, evde, ofiste ya da araç içinde kullanılabilir. 3 kademeli ayarı ve çıkarıp yıkanabilir filtresi ile dikkat çeken bu ürünü 1.709,91 TL'ye satın alabilirsiniz. 

Kullanıcı yorumu:

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık 

JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Katlanabilir tasarımı, 57 saate kadar pil ömrü ve Bluetooth 5.3 bağlantısı ile kullanıcıların tercihi olan JBL kulaklık, %7 indirimle 1.499,00 TL'ye düşmüş durumda. 

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Klasse Longteng Huoyun Special Edition Oyuncu Mouse Pad 

Özel olarak dokunmuş yüzeyi ve dikişli kenarları sayesinde oyun deneyiminizi ikiye katlayacak Klasse mouse pad, %14 indirimle 899,90 TL'ye düşmüş durumda. 

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 Ledlenser K6R 400 Lümen LED Şarjlı Anahtarlık Fener

Ledlenser K6R 400 Lümen LED Şarjlı Anahtarlık Fener

400 lümen güce sahip olan Ledlenser fener, anahtarlığa asılabilir. Ayrıca bu fener sayesinde acil durumlarda işaret vermek isterseniz sesli bir sinyal gönderebilirsiniz. Ürün, %10 indirimle 793,00 TL'ye düştü.

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HyperX Alloy Origins Core RGB TKL Q Klavye 

Sayısal tuş takımı olmayan HyperX klavye, RGB aydınlatmaya sahip. 80 milyon tuş basım ömrüyle uzun süre kullanabileceğiniz bu klavye, 2.699,10 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

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Google Nest Mini (2nd Jen) Akıllı Hoparlör 

Google Nest Mini (2nd Jen) | Siyah | Akıllı Hoparlör

 Spotify, YouTube Music gibi uygulamalarla ya da ev otomasyonu olarak kullanabileceğiniz Nest Mini hoparlör, sesle etkinleştirilebilir, komut verilebilir. Ürün, 2.369,00 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

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