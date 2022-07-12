Açken Sinir ve Öfkenin Yarı Yarıya Artabildiği Keşfedildi

Bilim insanları, yaptıkları yeni çalışmada açlık ve sinirlilik arasındaki bağı bilimsel olarak kanıtlamayı başardı. Çalışmaya katılanların sinir ve öfkelerinin aç olmaları durumunda yarı yarıya arttığı görüldü.

Aç olunması durumunda sinirli bir hale bürünmek tüm dünyada halk arasında kabul edilen bir oluş. Fakat açlık ve sinirlilik arasındaki bu ilişki, bugüne kadar bilim dünyası tarafından tam anlamıyla literatüre katılmamıştı. Sonuçları bugün yayımlanan yeni bir araştırmaysa en sonunda açken kendimizi kaybedebileceğimizi resmen gösterdi.

Avrupa’da 64 yetişkin bireyin katılımıyla 21 günde yapılan araştırmada katılımcılar, bir mobil uygulama aracılığıyla günde beş kez duygularını ve açlık sancılarını kaydetti. Kayıtları inceleyen bilim insanları, açlığın yüksek düzeyde öfke ve sinirliliğe yol açabildiğini gördü. Üstelik bu durum kişinin cinsiyeti, yaşı, vücut kitle indeksi ve beslenme şekline göre çok da değişmiyordu.

Öfke ve sinir hali neredeyse yarı yarıya artıyor:

Yapılan çalışmaya katılanlar tarafından sunulan toplam 9.142 veri noktasında açlık, öfkede %48’lik ve sinirlilikte %56’lık artışa neden olurken kişinin hayatındaki zevki de %44 oranında azalttı. Çalışma, katılımcıların öznel raporlarına dayansa da ekibe göre bu duruma rağmen aradaki bağlantının güçlülüğü oldukça şaşırtıcıydı.

Açlık ve sinirlilik arasındaki bağ, hayvanlar aleminin başka üyelerinde de görülmüştü. Bu ikili arasındaki bağ bilimsel olarak tamamen açıklanamazken, bilim dünyasında bağın biyoloji, kişilik ve çevremizden gelen ipuçlarını anlamak üzere çalışmalar sürdürülmeye devam ediyor.