Yer Fıstığı Alerjisini 'Kapatmanın' Yolunu Keşfedildi

Yayımlanan yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, yer fıstığı alerjisini devre dışı bırakan bir yöntem keşfetmeyi başardı. Araştırma, yer fıstığı alerjisinin gen üzerindeki etkileri için de bir ilk oldu.

Çeşitli besinlere karşı olan alerji pek çok insanın yiyeceklerini dikkatle seçmesine neden olurken, bilim dünyasından bu durumu ortadan kaldırabilecek bir çözüm geldi. Bilim insanları, ilk kez yer fıstığı alerjisinin ‘kapatılabildiğini’ keşfetti. Söz konusu kapatma işlemi, insandaki belirli bir gen ağının yeniden programlanması sayesinde mümkün oluyordu.

Allergy’de yayımlanan araştırmada bilim insanları, yer fıstığı alerjisi olan ve yaşları 1 ila 10 arasında değişen 62 çocukla birlikte çalıştı. Çocuklar, plasebo grubu ve bağışıklık tedavisi de içeren probiyotik de tedavisi alanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. 18 aylık çalışmanın sonucunda probiyotik tedavisi alanların %74’ünde alerjinin gerilediği görüldü. Plasebo grubunda ise bu oran %4 idi.

Probiyotik tedavisi tek başına da etki gösterebiliyor:

Yapılan ayrı bir araştırmadaysa sadece probiyotik ve probiyotik ile birlikte bağışıklık tedavisi yöntemleri ayrı ayrı test edildi. Elde edilen sonuçlarda her iki yöntemin de alerjiye karşı iyi geldiği keşfedildi. Alerjisi etkisiz hale gelen çocuklar, artık herhangi bir ilaç almadan ve hiçbir şüphe duymadan yer fıstığı tüketebiliyorlardı.

Yeni araştırma, yer fıstığı alerjisi olanlar için büyük bir haber olurken aynı zamanda diğer alerjiler için de önemli bir adımdı. Bilim insanları, alerjinin etkisini yitirmesinde rol üstlenen bağışıklık sürecini inceleyerek besin alerjilerine karşı uzun soluklu ve daha başarılı tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefliyor.