Dünyanın en yüksek anlık izleyiciye ulaşan Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun Ilıcalı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Ilıcalı, hedeflerinin 4 milyon olduğu takdirde o rekorun da kırılacağını ifade etti.

Türk televizyon tarihinin hiç şüphesiz en önemli isimlerinden bir tanesi olan Acun Ilıcalı, sosyal medyanın da en popüler isimlerinden bir tanesi. Kariyerine muhabirlikle başlayan Ilıcalı, imza attığı önemli işlerle bu günlere kadar gelmeyi başardı. Dün de önemli bir işin altına imzasını atmak için bir etkinlik düzenleyeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, kendi kanalı TV 8'de yayınlanan Survivor yarışmasındaki ekibi ile dünyanın en yüksek anlık izleyici sayısına ulaşan Instagram canlı yayınını gerçekleştirmeyi hedefledi ve gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı, konuyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Ilıcalı, 2-3 dakika içerisinde rekoru kırdıklarını ve 3 milyon izleyici barajını çok kısa bir süre içerisinde geçtiklerini ifade etti. "Hedefimiz 4 milyon olsaydı, 4 milyon izleyici de olacaktı." diyen Acun Ilıcalı, fazlasıyla iddialı bir açıklama yapmış oldu.

"Bunun halkta bir karşılığı var"

Uzun zamandır bir Instagram hesabı olduğunu ancak yeni yeni aktif olarak kullanmaya başladığını ifade eden Ilıcalı, Türkiye rekorunu kırdığı 1 milyon izleyicili canlı yayının bir rekor olduğundan bile haberdar olmadığını, olayın rengini sonradan öğrendiğini ifade etti. Dünya rekorunun 2 milyon olduğunu da sonradan öğrendiğini ifade eden Acun Ilıcalı, bu rekoru kırmak için harekete geçtiklerini ve nihayetinde de kırdıklarını söyledi.

3 milyon izleyiciyi beklemediğini ifade eden Ilıcalı, rekoru kırmadan önce 2.5 milyon izleyici geleceğini tahmin ettiklerini ifade etti. 3 milyonluk izleyici sayısını gördüğünde çok mutlu olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, bunun tek nedeninin seyircilerden gördüğü sevgi olduğunu belirtti.