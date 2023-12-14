Adobe, müşterilerinden gelen şikâyetlerin ardından, "abonelik iptali işlemlerinin çok zor olduğu" gerekçesiyle ABD'de incelemeye alındı.

Adobe, ABD'de Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından gelen inceleme belgelerini paylaştı. SEC, firmalardan kazançlarını etkileyebilecek olan konularda bilgi vermelerini istiyor. Bu belgelerde FTC'nin inceleme yapmakta olduğu ve henüz incelemelerin sonuçlanmadığı ifade ediliyor.

Abonelik iptali zorlaştırıldığı için açılan inceleme 1,5 yıldır devam ediyor

Haziran 2022'de başlayan incelemelerin devam ettiğini söyleyen Adobe, incelemenin nedeninin ise kamudan gelen talepler olduğunu belirtti. Araştırmanın üyelik iptali ve hesap kapatma konusunda yaşanan sorunlardan kaynaklandığı ifade edildi. Ayrıca firma, uygulamalarının yasalara uygun olduğunu ve şu anda FTC ile görüşmelere devam ettiklerini aktardı. Bu sorunun çözülmesi noktasında finansal açıdan etkilenebileceklerinin de altını çizdi.

Mart ayında FTC tarafından şirketlere, abonelik iptal süreçlerinin ne şekilde olması gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yapılmıştı. Bu bilgilendirmeye göre firmalar, basit iptal mekanizmaları kullanmak ve üyelik iptallerinde farklı alternatifleri sunacakları zaman üyelik iptalini de seçenekler arasına koymak zorundalar. Kullanıcılara bu alternatifleri görmek isteyip istemedikleri de sorulmak zorunda. Aynı şekilde üyeliklerin yenilenme zamanları geldiğinde de abonelern bu konuda bilgilendirilmesi de şart koşuluyor.

Bir diğer nokta da abonelik iptallerinin zamanları konusundaki düzenleme. Adobe de en çok bu noktada sorun yaşayacak gibi duruyor. Adobe aboenliği sadece aboneliğin ilk 2 haftasında iptal edilebiliyor, aksi takdirde abonelik ücreti kullanım süresine göre tahsil ediliyor. Adobe'nin üyeliklerin yenilenme tarihi yaklaştığında bilgilendirme sistemi de bulunmuyor, abonelik habersiz şekilde otomatik olarak yenileniyor.