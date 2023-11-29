Adobe'un Figma'yı satın alma girişimine bu kez de Birleşik Krallık'tan engel geldi. Yetkililer, bu satın almanın Photoshop ile Illustrator'ü rakipsiz bırakacağını düşünüyorlar.

Dünyanın en büyük grafik yazılımı şirketi Adobe, eylül ayında yaptığı bir açıklama ile başka bir grafik yazılımı şirketi olan Figma'yı satın alacağını duyurdu. O dönemler yapılan açıklamaya göre Adobe, Figma'yı satın almak için 20 milyar dolar ödeme yapacaktı.

Ancak geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bu anlaşmanın suya düşebileceğini çünkü Avrupa Birliği yetkililerinin bir rapor hazırladığını ve bu rapora göre satın alma anlaşmasının sektördeki rekabete zarar verebileceğinin aktarıldığını bildirmiştik. Bu kez de Birleşik Krallık'tan konuyla ilgili benzer bir hamle geldi.

Birleşik Krallık'tan satın almaya engel

Birleşik Krallık rekabet otoritesi olarak bilinen Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), Adobe'un Figma'yı satın almasını engellemeye karar verdi. CMA yetkilileri, bu satın alma ile grafik yazılımı sektöründe rekabetin ortadan kalkacağını belirttiler. CMA'ya göre olası bir birleşme, Adobe'un Photoshop ile Illustrator yazılımlarını rakipsiz bırakacak.

CMA, bu satın almayı onaylamasını sağlayacak hususları da paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Adobe, Figma'yı satın alırken, "örtüşen hizmetlerini" elden çıkaracak. Buradaki kasıt şu; Adobe, zaten Photoshop ile Illustrator'e sahipken Figma'yı satın alamaz. Çünkü Figma'nın sunduğu yazılımlar, hâlihazırda Photoshop ile Illustrator'le büyük oranda aynı. Bakalım Adobe, önümüzdeki günlerde nasıl bir reaksiyon alacak...