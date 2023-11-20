Adobe'nin Figma'yı satın almak için verdiği 20 milyar dolarlık teklifi için incelemelerine devam eden AB, şirkete antitröst çekincelerini duyurdu.

Adobe, uzun zamandır Figma'yı satın almak için hazırlıklar yapıyor. Firmanın bu amaçla 20 milyar dolarlık bir teklif yaptığı da biliniyor. Avrupa Komisyonu, bu anlaşmayla ilgili bilgiler ortaya çıktıktan hemen sonra, 7 Ağustos'ta bir inceleme başlatmıştı. Bu araştırmanın ilk sonuçları ortaya çıktı. Avrupa Komisyonu, anlaşmanın rekabeti engelleyeceği gerekçesiyle Adobe'a resmi bir uyarıda bulundu.

AB'ye göre Adobe, Figma'yı satın alırsa rekabet zarar görecek

Komisyonun ilk inceleme sonuçlarının yer aldığı rapora göre Adobe'nin Figma'yı satın alması, interaktif tasarım araçları, vektör düzenleme araçları ve raster düzenleme araçları açısından "küresel pazarlarda rekabeti gözle görülür şekilde azaltabilir."

Komisyon, rekabet açısından çekincelerini bir itiraz beyanı ile Adobe'ye iletti. Bu da AB yetkililerine göre Figma'nın Adobe üzerinde hâli hazırda baskı gücü olduğu anlamına geliyor. Komisyona göre Figma ve uygulamaları, Adobe'nin Illustrator ve Photoshop programlarıyla rekabet edebilecek araçlar hâline gelebilme potansiyelini taşıyor.

Öte yandan Avrupa Komisyonu'nun bu beyanı, AB araştırmasının kesin sonucu değil. Araştırmanın tamamlanması için 5 Şubat 2024 tarihine kadar beklenecek. Adobe ve Figma, bahsi geçen itirazlara karşılık verebilecekler. Gerekmesi durumunda firmalar kendilerini savunmak için komisyonun karşısına da çıkabilecekler. Şimdiye kadar Adobe ve Figma, antitröst düzenlemelerinden yana bir çekinceleri olduğuna dair bir paylaşımda bulunmamıştı.

Adobe XD adlı uygulamanın anlaşma kararı sonrasında sonlandırılmış olması da araştırmada öne çıkan noktalardan biri oldu. Rekabet kurallarına göre bir firma, yeni satın alacağı firmayla rekabete girmemek için kendi ürünlerini birden bire sonlandıramıyor. Adobe, Birleşik Krallık ve ABD'de de benzer incelemelerle mücadele ediyor.