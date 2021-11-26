'Afgan Kızı' Şarbat Gula Taliban'dan Kaçıp İtalya'ya Sığındı

National Geographic sayesinde tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Afganistanlı Sharbat Gula, İtalya'nın gerçekleştirdiği operasyonla Afganistan'dan kurtarıldı. Bu kurtarmayla Taliban'ın 'Afgan Kızı' olarak da bilinen kadına zarar verme olasılığı kalmadı.

Dünyanın en popüler dergilerinden National Geographic, 1985 yılında "Sharbat Gula" isimli Afganistanlı bir kadının fotoğrafını paylaşmıştı. Taliban nedeniyle Pakistan'a göç etmek zorunda kalan kadının özellikle de bakışları, o dönemlerde büyük yankı uyandırmıştı.

Steve McCurry isimli fotoğrafçı, Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan bir mülteci kampında çalışma yaparken Afgan Kızı ile tanışmış, Afganistan'daki belirsizliğin insanları ne hale getirdiğini göstermek için de Gula'nın fotoğrafını çekmişti. National Geographic, Afgan Kızı'nın fotoğrafını yayımlarken; "Gözleri, savaşın kuruttuğu bir ülkenin trajedisini yansıtıyor." ifadelerini kullanmıştı. İşte o Afgan Kızı, şimdi yine gündemde.

İşte Afgan Kızı'nı dünyaya tanıtan o fotoğraf

Sharbat Gula'nın yeniden gündeme gelmesinin nedeni, İtalya'nın Afganistan'da gerçekleştirdiği bir kurtarma operasyonu. Geçtiğimiz yaz yeniden Taliban'ın kontrolü altına giren ülkeden insanları kurtarmaya çalışan İtalya, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonda Afgan Kızı'nı da kurtardı. Dün itibarıyla Roma'ya götürülen Gula, hayatını İtalya'da sürdürmeye devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İtalya Başbakanlığı "Sharbat Gula, Afganistan'ın ve halkının içinden geçmekte olduğu tarihsel evredeki iniş çıkışları ve çatışmaları sembolize edecek kadar küresel çapta ün kazandı." ifadelerini kullanarak Sharbat Gula'nın ne kadar ikonik bir isim olduğunu bir kez daha hatırlattı...