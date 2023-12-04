Bazen kendinizi anlamakta zorlanıyor ya da çocuğunuzun nasıl bir duygusal durumda olduğunu mu merak ediyorsunuz? Çizeceğiniz tek bir ağacın size bu soruların yanıtlarını vereceğini ve kendinizle yüzleşmenizi sağlayacağını söylesek ne düşünürsünüz?

İlkokul sıralarına dönelim. Bacasından duman tüten evler, dağların arkasından görünen ışıl ışıl bir Güneş, şekilli bulutlardan anlayacağınız üzere dersimiz; resim! Orman haftası için öğretmeniniz bir resim çizmenizi istedi, ortaya çıkan bambaşka ağaçların gizemini çözmeye hazır mısınız?

1950’li yıllarda psikolog Charles Koch, hem yetişkinlere hem çocuklara uygulanabilecek enteresan bir test geliştiriyor. 5-6 yaşlarından itibaren uygulanabilen bu test için yalnızca motor fonksiyonlarınızın olması yani kalem kullanabiliyor olmanız yeterli! Kalem, kâğıt hazırladıysanız başlayalım.

Şimdi bi ağaç çizin. Çiziminizi tamamladıktan sonra oradaki detayları birlikte yorumlayacağız.

Farkında olmadan kendimizi ele verdiğimiz ağacımızın dalları, daha çok dış dünyayla bağlantımızı ifade eder.

Ağacınızın dallarını incelediyseniz buyurun şimdi beraber inceleyelim:

Büyük dallar; geniş bir yaratıcılığın yansımasıdır. Bu dalları çizen kişinin bilişsel gelişiminin yüksek olduğunu düşündürür, ancak bu durum biraz narsizmi ve bencilliği de beraberinde getirebilir.

Küçük dallar; eğer testi uyguladığınız kişi 9 yaşından küçük bir çocuk için son derece normaldir. Çünkü ağacın boyutlarına göre küçük sayılabilecek dallar olgunlaşamamış bir kişiliğin belirtisi olabilir.

Spiral şeklinde dallar; sanat yönü gelişmiş, hassas bir kişiliği yansıtır. Ayrıca iletişim yetenekleri gelişmiş, bulunduğu ortama kolaylıkla adapte olabilen ve zor şartlar karşısında esneyebilen bir yapıya sahiptir.

Dal çizilmemiş ağaçlar; kişinin bilişsel sorunlarla baş ettiğine veya öğrenme konusunda güçlük çektiğine bir işaret olabilir.

Meyveleri ve yaprakları bulunan dallar; çok yönlü bir kişilik yapısını simgeler. Ağaçta bulunan meyveler, gerçekleştirilmek için uğraşılan hedefleri yansıtırken dallara çizilen yapraklar ise canlılığı ifade eder.

Çubuk şeklinde, sert ve karmaşık dallar; inatlaşmayı seven ve mücadeleci bir karakter yapısını ele verir. Bu tip insanlar diğerlerine göre katı ve sinirli bir tavra sahip olabilir.

Ağacımızın genellikle odak noktasında bulunan gövde aslında bizim de odak noktamız yani benliğimiz hakkında bize sağlam ipuçları verir.

Diğer bölümlere göre ince çizilen gövde; hassas kişilik yapısını yansıtır ve dış etkilerden kolay etkilenebilen bir imaj çizer. Bu kişi aynı zamanda kendini sık sık baskı altında kalmış ve sıkışmış hissedebilir.

Dallara ve köklere göre normal boyutlarda bir gövde; içsel dengeye sahip birini anlatıyorken gövdenin üzerine çizilmiş dalgalar, kişinin enerjisi yüksek ve sosyal yetenekleri kuvvetli biri olduğunu gösterir.

Gövdede yer alan oyuklar ya da düzensiz çıkıntılar; kişinin kendi gövdesinde hala varlığını hissettiği travmaları ve içsel korkularını temsil eder.

Kesik kesik çizgilerden oluşan gövde; duygusal olarak kırılgan bir yapıya, hassaslığa ve aşırı duyarlılığa işaret eder.

Ağaçların aslında büyük bir kısmının toprağın altında var olduğunu bildiğimiz kökler, insanın da bilinçaltına gizlenmiş duygusal dengeyi yansıtır.

Olmayan kökler; bir kişilik bozukluğundan söz edilebileceğini anlatır. Kişinin duygu dengesinin bozulmasına sebep olmuş içe kapanma, panik atak ya da duygu durum bozukluğu gibi sıkıntılarla karşılaşmak olasıdır.

Köklerin güçlü olmayışı; kendini ifade edebilmekte güçlük ve öfke kontrolünde zorlanma şeklinde karşımıza çıkarken kalından inceye doğru uzanan ve hemen hemen paralel ilerleyen kökler, dengeli bir iç dünyanın habercisidir.

Birbirleriyle çakışan kökler; kafa karışıklığı yaşayan ve karmaşık duygularını iyi yönetemeyen birini ifade eder. Bu kişiler genellikle karar almakta zorlanırlar.

Ağacınızdan yukarı doğru çizdikleriniz düşünsel aktivitelerinizi temsil ederken aşağı doğru çizdikleriniz içgüdülerinizin ve bilinçaltınızın birer yansımasıdır.

Çizim yaptığınız kâğıdı hem enine hem boyuna katlayın ve katlama yerlerini çizgiyle netleştirin, sayfanız 4 eşit parçaya bölünmüş şekilde çizilmiş olsun.

Sayfanın tam ortasına çizdiğiniz dikey çizginin sol kısmında yer alanlar, çocukluk dönemiyle ilişkili durumlar, geçmişten gelen travmaları, anıları ve kişinin daha çok olumsuz yönlerini yansıtır.

Sayfanın sağ tarafında kalan kısmında yer alanlar ise kişinin yeteneklerini, geleceğe yönelik duygu durumunu, hayallerini yani daha çok olumlu yönlerini yansıtır.

“Bu kadar teori yeter, uygulamaya başlayalım artık!” diyenler buyursun!

Yukarıdaki ağaç 15 yaşlarında bir genç kız tarafından çizilmiştir. Ağır bir hastalık sebebiyle zor günler geçiren bu genç kız, çizdiği ağacın altında daire şeklinde bir adayla çevrelenmiştir. Bu durum onun hastalığından dolayı sosyal ilişkilerinde yaşadığı kısıtlanmayı anlatıyor.

Kesikli çizgilerden meydana gelen gövde bu genç kızın duygusal anlamda kırılmış olabileceğinin fikrini verir. Bu fikri ortaya çıkaran bir diğer husus ise ağacın köklerinin çizilmemiş olmasıdır.

Dalların aşağı doğru sarkması ve dallardan düşen yapraklar kaybedilen yaşama sevinci ve güçsüzlüğe sürüklenme şeklinde yorumlanabilir. Ancak sayfanın sağ yarısındaki yukarı doğru uzanan dallar ise umutlarının hâlâ tükenmediğini, geleceğe dair canlı kalan hayallerinin olduğunu gösterir.

Bir diğer çizimimiz ise 12 yaşında bir çocuğa ait.

Başarılı ve sahip olduğu yetenekleri iyi yönetebilen bu çocuğun ağacı karmaşadan uzak ve basit bir şekilde çizdiğini görüyoruz. Bu da onun yaptığı işlere kolaya kaçmayı sevdiğini anlatır. Çizdiği minimal ağacı çevreleyen çitler aslında çocuğun fazla korumacı bir tavırla büyütüldüğünün bir yansımasıdır.

Daha çok çocukların iç dünyasını anlamak için bu testi siz de hem kendinize hem de çevrenizdekilere uygulayarak onları daha iyi analiz edebilirsiniz. Ağaç testinden çıkarımlarınızı yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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