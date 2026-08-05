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Ağustos 2026 DS Fiyat Listesi Açıklandı

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DS’in Ağustos 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde dizel motorlu N°4 ve DS 7 modelleri yer alıyor. N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik 3.198.500 TL’den başlarken, DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik için 4.273.500 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyat açıklandı.

Ağustos 2026 DS Fiyat Listesi Açıklandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

DS Automobiles, Ağustos 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. N°4 ve DS 7 modelleri yer alırken, her iki otomobil de BlueHDi 130 dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor.

Bu içerikte DS’in Ağustos 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım ve şanzıman seçeneklerini, kampanyalı fiyat durumunu ve paylaşılan opsiyon bilgilerini bir araya getirdik. Aşağıdaki özet tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını, devamındaki bölümlerde ise modellerin ayrıntılı fiyatlarını bulabilirsiniz.

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İçerikten Görseller

Ağustos 2026 DS Fiyat Listesi Açıklandı
DS N°4
DS 7

DS fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı
N°4 3.198.500 TL -
DS 7 4.273.500 TL -

N°4 fiyatları - Ağustos 2026

DS N°4

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
BlueHDi 130, Dizel Pallas, Otomatik 3.198.500 TL -

DS N°4, markanın ürün gamında tasarım ve konfor odağını daha kompakt bir yapıyla birleştiren modellerden biri olarak konumlanıyor. Pallas donanımı, BlueHDi 130 dizel motoru ve otomatik şanzımanıyla listelenen otomobil; günlük kullanımda premium sınıf yaklaşımı, pratiklik ve yolculuk konforunu birlikte arayan kullanıcılara sesleniyor.

N°4 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

DS 7 fiyatları - Ağustos 2026

DS 7

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
BlueHDi 130, Dizel ÉTOILE, Otomatik 4.273.500 TL -

DS 7, markanın SUV ürün gamında daha geniş ve yüksek gövdeli bir seçenek olarak yer alıyor. ÉTOILE donanımı, BlueHDi 130 dizel motoru ve otomatik şanzımanıyla sunulan model; aile kullanımı, şehir içi sürüş ve uzun yol ihtiyaçlarını konfor odaklı bir otomobilde bir araya getirmek isteyenlere hitap ediyor.

DS 7 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: DS Automobiles Türkiye

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