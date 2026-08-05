MG’nin Ağustos 2026 fiyat listesi yayımlandı. ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı modelinde liste fiyatı ile takas destekli fiyat arasında 365 bin TL fark bulunurken, HS ailesinde kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor. MG7’nin 2025 model yılı versiyonlarında ise 200 bin TL’ye ulaşan fiyat avantajı sunuluyor.

MG, Ağustos 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede MG ZS Hybrid+, MG HS Hybrid+, benzinli MG HS ve MG7 modelleri yer alıyor. Fiyat tablosunda 2025 ve 2026 model yılı araçların yanı sıra kampanyalı satış fiyatları ve takas destekleri de bulunuyor.

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Bu içerikte MG’nin Ağustos 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı motor ve donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve açıklanan takas desteklerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

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MG fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı MG ZS Hybrid+ 2.655.000 TL 2.290.000 TL MG HS Hybrid+ 3.265.000 TL 3.195.000 TL MG HS 2.697.000 TL 2.612.000 TL MG7 (2025) 3.110.000 TL 2.910.000 TL MG7 (2026) 3.300.000 TL -

MG ZS Hybrid+ fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Hibrit, 197 PS Luxury Cam Tavanlı (2026) 2.655.000 TL 2.290.000 TL

MG ZS Hybrid+, kompakt SUV gövde yapısını hibrit motor seçeneğiyle bir araya getiriyor. Luxury Cam Tavanlı donanımıyla listelenen model, şehir içi kullanım ve aile ihtiyaçlarına yönelik bir seçenek olarak konumlanıyor. Ağustos ayında açıklanan takas destekli fiyat, liste fiyatının 365 bin TL altında bulunuyor.

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MG ZS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG HS Hybrid+ fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Hibrit, 224 PS Luxury (2026) 3.265.000 TL 3.195.000 TL

MG HS Hybrid+, geniş SUV karakterini hibrit motor yapısıyla birleştiren seçeneklerden biri olarak listede yer alıyor. Luxury donanımıyla sunulan model için 3.195.000 TL kampanyalı anahtar teslim fiyat açıklanırken, fiyat tablosunda ayrıca Ağustos ayına özel 100.000 TL takas desteği bulunuyor.

MG HS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG HS fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin, 170 PS Luxury (2026) 2.697.000 TL 2.612.000 TL

Benzinli MG HS, markanın SUV ürün gamında geniş kullanım alanı ve günlük sürüş ihtiyaçlarına odaklanan modellerden biri. Luxury donanımı ve 170 PS motor gücüyle listelenen aracın tavsiye edilen fiyatı 2.697.000 TL olurken, Ağustos ayına özel kampanyalı fiyatı 2.612.000 TL olarak açıklandı.

MG HS opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG7 fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin, 170 PS Excellence (2025) 3.110.000 TL 2.910.000 TL Benzin, 170 PS Excellence Red Edition (2025) 3.245.000 TL 3.045.000 TL Benzin, 170 PS Excellence (2026) 3.300.000 TL - Benzin, 170 PS Excellence Red Edition (2026) 3.450.000 TL -

MG7, fastback çizgilerine sahip gövde yapısıyla markanın daha büyük ve tasarım odaklı modellerinden biri olarak konumlanıyor. Excellence ve Excellence Red Edition donanımlarıyla sunulan otomobilin 2025 model yılı versiyonlarında 200.000 TL fiyat avantajı bulunuyor. 2026 model araçlarda ise sırasıyla 160.000 TL ve 150.000 TL takas desteği açıklanıyor.

MG7 opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: MG Türkiye