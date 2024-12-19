AI Tokenleri: Nedir, Ne İşe Yarar, Nereden Alınır?

2024'te çığır açan yapay zeka teknolojisi, blok zinciri ve kripto paralarla da buluştu. Peki AI token’leri nelerdir, ne işe yarar? Near Protocol, Internet Computer, Render, Injective gibi AI tokenleri nereden alınır?

10 şirketten üçünün en az bir iş sürecinde benimsediği yapay zeka teknolojisi, 2024'te hisse senetlerine ve kripto para birimlerine de yön veren temalardan biri oldu. Yapay zeka teknolojisi insanın çalışma alışkanlıklarını ve bilgiye erişim yollarını değiştirirken, bu güçlü teknolojinin kripto para piyasalarına yansıması da etkili oldu.

CoinGecko verilerine göre yalnızca 2024'ün ilk çeyreğinde %221'in üzerinde performans gösteren yapay zeka tokenleri de bu devrimsel teknolojiyi kriptonun en çok kazandıran trendlerinden birine dönüştürdü. 2025’in yapay zeka araçlarının daha yaygın bir biçimde benimsenmesi beklenirken, yapay zekanın blokzinciriyle kesişiminden doğan AI kripto para projeleri de merak konusu olmayı sürdürüyor.

İki devrimsel teknoloji: Blok zinciri ve yapay zeka

2022 sonlarında ortaya çıkan ChatGPT ve onu izleyen Midjourney, Gemini gibi yapay zeka araçları, basit komutlardan karmaşık sonuçlar üretebilen bu teknolojinin en somut çıktılarını sundu. Yapay zekanın bu eşi benzeri olmayan kapasitesinin, son yılların bir diğer devrimsel teknolojisi olan blok zinciriyle kesişmesi de kaçınılmaz hâle geldi.

Bugün yapay zeka, blok zincirinin eşler arası, merkeziyetsiz yapısını kullanarak karmaşık işlemleri zincir üstünde gerçekleştiriyor, bilgi işlem gücünü yapay zekanın desteğiyle dengeli bir biçimde paylaşmaya yarıyor veya yalnızca çeşitli yapay zeka projelerinin fayda tokenleri olarak hizmet vererek bir finansman kaynağı vazifesi üstleniyor.

AI token nedir?

Yapay zeka tokenleri, diğer kripto para birimlerinden farksız kripto para projeleridir. Bu projelerde bir blok zincirine ve merkeziyetsiz bir ağa ihtiyaç duyar. Öncü AI tokenleri, genellikle yapay zeka tabanlı platformlarda aktif olan kullanıcıları ödüllendirmek için kullanılıyor. Öte yandan bazı projeler de görüntü işleme, modelleme, sohbet robotları gibi yüksek bilgi işlem gücü gerektiren yapay zeka araçlarının ihtiyaç duyduğu gücü, ağın paydaşlarından sağlamayı öngörüyor.

2025’te öne çıkabilecek AI kripto para projeleri

Coinmarketcap en iyi yapay zeka tokenleri sıralamasında NEAR Protocol, Internet Computer, Render ve Injective gibi projeler dikkat çekiyor. Bu projeler, sahip oldukları temellerle yatırımcı ilgisinin canlı olduğu AI kripto projeleri olarak öne çıkıyor.

NEAR: Merkeziyetsiz uygulamalar için hızlı ve ölçeklenebilir altyapılar oluşturmaya odaklanan açık kaynaklı blokzinciri platformu NEAR, blokzinciri geliştiricilerinin daha az maliyetle, daha güçlü ve ölçeklenebilirliği yüksek merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) oluşturmalarına olanak tanıyor.

Internet Computer: Borsalarda ICP koduyla işlem gören Internet Computer projesi, dünyanın dört bir yanındaki bağımsız veri merkezlerinin mevcut merkezi bulut servislerine alternatif olacak merkeziyetsiz bir bulut altyapısı sunmayı hedefliyor.

Render: Ethereum ağı üzerinde inşa edilen ve RNDR koduyla işlem gören Render, görsel işleme için gereken bilgi işlem gücünü, Render Network’ün parçası olan kullanıcılardan temin etmeye odaklanıyor. Bir başka deyişle RNDR, merkeziyetsiz GPU tabanlı render çözümleri sağlayıcısı Render Network’ün tokeni olarak tanımlanıyor.

Injective: NEAR gibi bir proje olan ancak daha çok finans uygulamalarına odaklanan Injective, açık, birlikte çalışabilirlik özelliğine sahip, Katman-1 blokzinciri ağı olarak öne çıkıyor. Injective, güçlü merkeziyetsiz finans uygulamaları geliştirmek isteyen geliştiriciler tarafından tercih ediliyor.

AI token nereden alınır?

2024'ün en çok dikkat çeken ve 2025'te de potansiyelini koruması beklenen AI tokenleri ve yapay zeka odaklı kripto para projeleri, trendleri takip eden yerli kripto para borsası CoinTR’den satın alınabiliyor. Örneğin yatırımcılar; NEAR, ICP, RNDR ve INJ yapay zeka tokenlerine “Kriptonun Güvenli Noktası” sloganıyla hizmet veren CoinTR’de TRY cinsinden yatırım yapabiliyor.

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