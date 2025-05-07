Az yağla pratik yemekler hazırlamak isteyenler için airfryer ile yapılabilecek börekten karnıyarığa kadar 12 farklı tarifi sizler için derledik.

Airfryer mutfaklara girdiğinden beri yemek yapma alışkanlıklarımızı değiştirdi desek yanlış olmaz. Bol yağda yapılan kızartmaların ağırlığı, uzun uzun pişirilen yemeklerin zahmeti, ocağın başında bekleme süresini azaltan airfryer, son yıllarda mutfak tezgahlarında yerini iyiden iyiye sağlamlaştırdı. Peki airfryer ile hangi tarifler yapılır? Gelin bugün satın aldığınız airfryer'ın hakkını verecek birbirinden farklı ve nefis airfryer tarifleri keşfedelim.

İlk çıktığı zamanlarda hemen herkes airfryer'larla patates kızartmaları yaptı. Ardından yerini çeşit çeşit kahvaltılıklar, kızartırken çok yağ, emek ve zaman harcanan tavuklar, balıklar aldı. Ama airfryer ile yapabilecekleriniz bunlarla da sınırlı kalmamalı. Malzemeleri hazırlayın, airfryer'ı fişe takın, onunla yapabileceğiniz nefis tarifleri sıralamaya başlayalım.

Airfryer'da patatesli kaşarlı kalem börek tarifi

Kahvaltıdan ara öğünlere, çay saatlerinden ana öğünlerin ara sıcaklarına kadar acıktığınız her ana uygun olabilecek bir airfryer tarifi karşınızda ilk olarak! Bu tarifi bir kez denedikten sonra sık sık uygulamak isteyeceksiniz. O yüzden hemen şimdi kaydetmeyi unutmayın.

Tarifi için: Airfryer'da patatesli kaşarlı kalem börek tarifi

Airfryer'da dereotlu poğaça tarifi

Airfryer'ı kızartma tariflerine alternatif olarak kullanmakla yetinmeyin, onunla nefis hamur işleri de yapabileceğinizi keşfedin. Genelde pastanelerden hazır olarak almaya alışık olduğunuz dereotlu poğaçaları dahi airfryer sayesinde kısa sürede, ellerinizle hazırlayabilirsiniz mesela.

Tarifi için: Airfryer'da dereotlu poğaça tarifi

Airfryer'da pişi tarifi

Bol yağda kızartılarak hazırlanan hamur işlerinden pişi de airfryer sayesinde hafifleyen lezzetlerden. Bu tarifi hemen şimdi kaydedip ilk fırsatta denemelisiniz. Yine çıtır çıtır oluyor, yine nar gibi kızarıyor. Ama bu kez airfryer farkıyla çok daha az miktarda yağ ile.

Tarifi için: Airfryer'da pişi tarifi

Airfryer'da mücver tarifi

Tıpkı pişi gibi şimdi de mücvere olan bakış açınızı değiştirerek, nefis mücverlerin bol yağda kızarmadan da mükemmel bir dokuya ulaşabileceğini gösteren bir tarifle devam ediyoruz. Orijinal mücver lezzeti çok daha hafif haliyle karşınızda!

Tarifi için: Airfryer'da mücver tarifi

Airfryer'da karnıyarık tarifi

Airfryer'da ana yemek hazırlamak demek sadece tavukları, balıkları airfryer haznesine yerleştirip öylece pişirmekten ibaret değil. Bakınız, airfryer sayesinde anne elinden çıkmışçasına lezzetli karnıyarıklar dahi yapabilirsiniz.

Tarifi için: Aifryer'da karnıyarık tarifi

Airfryer'da çıtır tavuk tarifi

"Ben tavuktan vazgeçmem" diyenlerdenseniz sizi de hemen böyle alalım. Tek bir malzemeden destek alarak bugüne dek airfryer'da yaptığınız en çıtır tavuğu yapmaya hazır olun.

Tarifi için: Airfryer'da çıtır tavuk tarifi

Airfryer'da sebzeli tavuk sote tarifi

Tavuğu çıtır bir kaplamayla değil de bir anne yemeği tadında, sebzelerle pişirmek isterseniz airfryer sayesinde o da mümkün. Siz tavukları ve sebzeleri küp küp doğrayın, kalanını airfryer sizin için toplam 12 dakikada halletsin.

Tarifi için: Airfryer'da sebzeli tavuk sote tarifi

Airfryer'da köfte tarifi

Airfryer'da yapabileceğiniz en pratik ve lezzetli ana yemeklerden biri de köfte. Tavanın başında bekleme derdi yok, çok yağ sıçradı diye üzülmek yok. Sadece 15 dakikada dışı çıtır, içi sulu sulu kalacak şekilde pişiyor, sıcak sıcak tabaklardaki yerini alıyor.

Tarifi için: Airfryer'da köfte tarifi

Airfryer'da patates kızartması tarifi

Yazımızın başında söylediğimiz gibi airfryer ile en başından beri en çok yapılan tariflerden biri patates kızartması ama onu da tıpkı yağda kızartılmış gibi çıtır çıtır yapmak için doğru tarifi uygulamak gerekiyor. İşte aradığınız o tarif de tam karşınızda!

Tarifi için: Airfryer'da patates kızartması tarifi

Airfryer'da kek tarifi

Şimdi biraz da airfryer'da yapabileceğiniz tatlılardan bahsedelim. İlk sırayı çay saatlerinin yıldızlarından keke bırakıyoruz. Fırına hiç gerek duymadan, airfryer'da pişip puf puf, yumuşacık dokuya ulaşan bu keki çok seveceksiniz.

Tarifi için: Airfryer'da kek tarifi

Airfryer'da sufle tarifi

Aniden bastıran tatlı krizlerinin kesin çözümlerinden olan sufle de airfryer'da yapabileceğiniz tatlılardan. Toplam 5 malzemeyle kolayca hazırlayın, 7 dakika airfryer'da pişirip kaşık kaşık tadını çıkarın.

Tarifi için: Airfryer'da sufle tarifi

Airfryer'da muzlu çikolatalı muffin tarifi

Airfryer'da yapabileceklerinizin sınırı yok aslında. Doğru malzemeleri bir araya getirerek airfryer'da kabına sığmayacak kadar kabaracak muffin'ler dahi yapabilirsiniz. Tıpkı bu tarifte olduğu gibi...

Tarifi için: Airfryer'da muzlu çikolatalı muffin tarifi