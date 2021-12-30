Benzine Bu Gece Yarısından İtibaren 68 Kuruş Zam Geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS), bu gece yarısından itibaren benzine zam yapılacağını açıkladı. Yetkililer, 31 Aralık'tan itibaren benzin litre satış fiyatının 68 kuruş artırılacağını ifade etti.

Son haftalarda döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemişti. Hatta geçtiğimiz haftalarda dört gün içinde üç kez benzin, motorin ve LPG’ye zam geldiğini sizlerle paylaşmıştık. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuş, döviz kurlarında sert bir düşüş yaşanmıştı.

Bunun ardından ise benzin ve motorine indirim yapıldığını sizlere aktarmıştık. Ancak bu indirim kararının pompa fiyatlarına yansımayacağı, indirim oranı kadar ÖTV artışı olacağı ifade edilmişti. Şimdi de Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine yeni bir zam yapılacağını duyurdu.

Bu gece yarısından itibaren 68 kuruş zam yapılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), araç kullanıcılarını üzecek açıklamalarda bulundu. EPGiS yetkilileri, bu gece yarısından itibaren, benzin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını, bu artışın pompa fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.

Yetkililer tarafından yapılan bugün yapılan açıklamalarda, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı, 31/12/2021’den itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 68 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” ifadelerine yer verildi.