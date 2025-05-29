Weave Robotics isimli robotik şirketi, ev işleri için tasarladığı akıllı robotu "Isaac"tan yeni bir video paylaştı. Bu video, henüz otonom seviyede olmayan robotun ev işleri için biçilmiş kaftan olacağını gözler önüne seriyor.

Kurucu ortaklarından birinin OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'in olduğu robotik firması Weave Robotics, uzun zamandır üzerinde çalıştığı akıllı ev robotu "Isaac" ile ilgili bir video yayımladı. Yayımlanan video, dünyanın ilk ev işleri için üretilen akıllı robotu olarak lanse edilen Isaac'ın sunabildiği yetenekleri gözler önüne seriyor.

Robotik sektörü, son dönemlerde çok büyük gelişmelere ev sahipliği yapmaya başladı. Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi ile hızlanan geliştirme süreci, akıllı robotların çok daha işlevsel hâle gelmesine yardımcı oluyor. İşte Isaac için yayımlanan video, sektörün geldiği son noktayı ortaya koyuyor olması nedeniyle oldukça önemli gibi görünüyor.

İşte Isaac'ın yapabildiklerini gösteren o eğlenceli video:

Weave Robotics tarafından yapılan açıklamaya göre Isaac, henüz final aşamasına gelemedi. Ayrıca bu işleri otonom olarak gerçekleştirmiyor. Aralarında Apple'ın eski bir mühendisinin de yer aldığı ekip, robotu iyileştirmek için çeşitli evlere gönderiyor ve uzaktan kumanda yardımı ile yönetiyor. Bu işlemi her gün saatler boyunca yapan ekip, gelecek haftalarda çalışmaların kapsamını genişleteceğini de duyurdu.

Weave Robotics'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre Isaac, 2025 yılı itibarıyla tüketicilerle buluşacak. Hatta şirket, ilk seri üretim robotları da çoktan satmış durumda. Şu an için herhangi bir fiyat açıklaması bulunmayan robot, çamaşırlarınızı yıkayacak, dağınıklığı toplayacak ve diğer ev işlerine bakacak. Bu tür ürünlerin yaygınlaşması, özellikle de çalışan bireyler için kritik önem arz edecek diyebiliriz.