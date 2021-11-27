Almanya’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, anne ve babaların bir kısmı akıllı telefon için ideal yaşın 6-11 yaş arası olduğunu düşünürken, bazı ebeveynlerin ise çocuklarına akıllı telefon satın aldığı yaş 3’e kadar inmiş durumda.

Akıllı telefonlar, ilerleyen teknolojinin neticesinde pratik ve önemli faydalar sağlayan cihazlar olarak hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Zaman içerisinde bilgisayarların özelliklerini dahi barındırmaya başlayan bu telefonlar, yaşları büyüdükçe çocukların da ihtiyacı haline dönüşüyor ve ilgilerini çekiyor. Haliyle, bir an önce ulaşmak istiyorlar.

Yeter ki sussun ağlamasın, yaramazlık yapmasın, rahatsız etmesin diye eline telefon, tablet iliştirilen bebekler, düşünebildikleri ve karar vermeye başladıkları yaşlara geldikleri andan itibaren bu cihazlara sahip olmak istiyorlar. Tabi çocukların dikkatini çekiyor fakat talep sadece çocuklardan gelmiyor. Bazı ebeveynler, çocuklarına küçük yaşlarda akıllı telefon satın almayı normal gördüklerini belirtiyor.

3 yaşındaki çocukların akıllı telefon kullanımı normal görülüyor

Alman kamuoyu araştırma kuruluşu YouGoy tarafından Almanya’da yapılan bir ankette “Çocuklar kaç yaşından itibaren akıllı telefon sahibi olmalı” sorusuna cevap arandı. Ankete göre, akıllı telefon kullanma yaşı gün geçtikçe düşüyor. Gerçekleştirilen ankette ebeveynlerin yüzde 4’ü, 3-5 yaş aralığındaki çocuklarına akıllı telefon kullandırmaya ve satın almaya sıcak baktıklarını belirtti.

Ankete katılan ebeveynlerin yarısı da, 6-11 yaş aralığındaki çocuklarına akıllı telefon satın aldıklarını ya da kullandırmayı normal bulduklarını ifade ediyor. Yüzde 36’lık kesim ise akıllı telefon için çocukların daha büyük olması gerektiğini ve 12-14 yaş aralığının uygun olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca, çocuğu akıllı telefon kullanan anne ve babaların yüzde 80’den fazlası, 0-14 yaşlarındaki çocukların telefonda hangi uygulamaları, hizmetleri kullandığını ve bunlarla ne kadar vakit geçirdiğini biliyor.

Ankete bakıldığında, 15-17 yaşlarında çocuk sahibi anne ve babaların, çocuklarının telefon kullanımı yönünde bilgi ve kontrol sahibi olmakta zorlandıkları, bunu sağlamakta güçlük çektikleri görülüyor. Ebeveynlerin yüzde 62’si 15-17 yaş aralığındaki çocuklarının akıllı telefonda neleri kullandığı konusunda nadiren bilgi sahibi olduğunu söylerken, yüzde 59’u ise çocuklarının neleri tükettiği ve kullandığı yönünde nadiren kontrol sağlayabildiklerini ifade etti. Sizce çocuklara kaç yaşında akıllı telefon satın alınmalı?