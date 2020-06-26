Otokar, Gürcistan'dan 175 Adet Otobüs Siparişi Aldı

Koç Holding şirketlerinden Otokar, Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile 18,7 milyon euro tutarında bir ihracat sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında Gürcistan'a 175 adet otobüs temin edecek olan Otokar, bu otobüslerin yedek parça ve eğitimini de sağlayacak.

Ülkemizin minibüs, otobüs, zırhlı araç ve kamyon alanlarında üretim yapan sayılı üreticilerinden Otokar, komşu ülke Gürcistan’la yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladı. Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile Otokar arasında yapılan 18,7 milyon euro tutarındaki bu anlaşma, 2020’nin en büyük ihracat anlaşmalarından biri oldu.

Üretimini Sakarya Arifiye tesislerinde gerçekleştiren Koç Holding şirketlerinden Otokar, yapılan anlaşma kapsamında Gürcistan’a 175 adet otobüs teslim edecek. 175 adet otobüsle birlikte otobüslerin yedek parça ve eğitimlerini de kapsayacak 18,7 milyon euroluk bu anlaşma kapsamında Gürcistan toplu ulaşımında yeni bir dönem başlayacak.

‘Gürcistan toplu ulaşımına yeni bir soluk katacağız’

Küresel olarak zor bir dönemden geçtiğimizi dile getiren Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar olarak Gürcistan ihalesiyle birlikte üretimlere hız vereceklerini ve Gürcistan toplu ulaşımına yeni bir soluk getireceklerini dile getirdi. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Görgüç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel ölçekte zor bir dönemden geçiyoruz. COVID-19, bir sağlık krizinin ötesinde, ekonomik ve sosyal kalkınmayı derinden etkiledi. Bu günleri de geride bırakacağız. Üretime Gürcistan ihalesiyle hız vereceğiz. Gürcistan toplu ulaşımına yeni bir soluk getireceğiz. Yıl sonunda hizmet vermeye başlayacak olan araçlarımız; tasarımları, teknik özellikleri, geniş iç hacmiyle Gürcistanlılara daha çevreci ve konforlu bir seyahat sunarak ulaşımda yeni bir dönem başlatacak. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim."

Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile yapılan anlaşma kapsamında Otokar’ın otobüs modellerinden 117 Sultan LF ve 58 Kent LF, ülkenin 6 farklı şehrinde kullanılacak. Teslimatlarına 2020 yılı içerisinde başlanacak olan araçların yedek parça temini ve eğitimleri de yine Otokar firması tarafından sağlanacak.