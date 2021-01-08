Türkiye'nin köklü şirketlerinden Albayrak Grubu, Microsoft'la davalık oldu. Microsoft'un yaptığı yurt dışı kaynaklı bulut sistemi dayatmasını reddeden şirket, kullanılan sistemlerle Microsoft arasında yaşanan kesintiler nedeniyle de zararın Microsoft tarafından karşılanmasını söylüyor. Bu bağlamda Albayrak Grubu, 1,5 milyon dolar istiyor.

1952 yılında kurulan ve farklı sektörlerde çalışmalarını sürdüren Albayrak Grubu, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'a 1,5 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Albayrak Grubu'na göre böyle bir dava açmasının nedeni, Microsoft'un yurt dışı kaynaklı bir bulut sistemi kullanmak zorunda bırakmaya çalışmış olmasıydı. İddialara göre Microsoft ile Albayrak Grubu'nun sistemleri yeterince entegreli çalışmıyordu ve Microsoft da bu sorunun yaşanmaması için merkezi başka bir ülkede olan bir bulut şirketinin kullanılması gerektiğini söylüyordu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu avukatlarından Sefa Karcıoğlu, yurt dışı merkezli bir bulut sisteminin yaşanması durumunda sorun yaşanmayacağını söyleyen Microsoft'un yaklaşımının yanlış olduğunu, müşterinin yalnız bırakıldığını ifade ediyor. Kurum verilerinin Türkiye'de kalmasını istediklerini dile getiren Karcıoğlu, bu verilerin yurt dışına taşınmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini söylüyor.

"Mesele tazminat değil"

Avukat Sefa Karcıoğlu, Microsoft'la yaptıkları görüşmeler sonucunda şirketin sadece 5 dolar ödeme yapmayı kabul ettiğini, bunun sadece dalga geçmekten ibaret olduğunu ifade ediyor. Dava açmalarının altında yatan esas nedenin tazminat olmadığını dile getiren avukat, bunun küresel yazılım firmalarına karşı başlatılmış bir milli mücadele olduğunu beyan ediyor. Avukata göre Microsoft aleyhinde açılan başka bir tespit davasında da sistemlerde aksama olduğu, zaten çoktan ispatlanmış durumda.

Microsoft Türkiye'den resmi açıklama

Yaşanan olay, Microsoft'un da dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft yetkilileri, Microsoft'un kullanıcı verisi gizliliğini yeterince önemsediğini, hiçbir müşterinin izni olmadan verilerin işlenmediğini ve kimse ile de paylaşılmadığını söylüyor. İş sözleşmelerinde doğan yükümlülükleri büyük bir titizlikle yerine getirdiğini söyleyen Microsoft, hizmet verdikleri tüm ülkelerin yasalarına da saygı duyduklarını belirtiyor. Albayrak Grubu'nun açtığı davanın nasıl sonuçlanacağını ise önümüzdeki süreç gösterecek.