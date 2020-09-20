Albus Dumbledore Hogwarts Legacy'de Yer Alacak mı?

Lord Voldemort'un korktuğu yegane en büyük büyücü Albus Dumbledore, Harry Potter evreninde geçecek Hogwarts Legacy oyununda yer alacak mı? Bu sorunun yanıtını henüz bilmiyoruz ancak olası senaryoları sizler için derledik.

En son Sony etkinliğinde yalnızca PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihini öğrenmekle kalmamış, aynı zamanda gelecekte yayınlanacak bazı oyunları da görmüştük. Etkinlikte gösterilen bu oyunlar arasında, tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan Harry Potter evrenini konu edinen rol yapma oyunu Hogwarts Legacy de yer alıyordu.

Hogwarts Legacy'nin geliştirilme aşamasında olduğunu ve 2021 yılında oyuncularla buluşacağını duyuran geliştirici firma Avalanche Software, ayrıca oyundan bir de fragman yayınlamıştı. Bu fragmandan öğrendiğimiz en önemli bilgilerden biriyse Hogwarts Legacy'nin filmlerde gördüğümüzden çok uzak bir tarih olan 1800'lerin sonunda geçeceğiydi. Bu da filmlerden tanıdığımız çoğu ismi oyunda görmeyeceğimiz anlamına geliyor ancak biri hariç: Evrenin en güçlü büyücüsü olan Albus Dumbledore.

Dumbledore'un tarihi:

J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisindeki kurgusal karakterlerden biri olan Dumbledore, 1990'lı yıllarda geçen filmlerde yaşlı bir büyücü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Rowling'in aktardığı bilgilere göre Dumbledore 1881 yılında doğmuş, yani kendisini oyunun önemli bir büyücüsü olarak görebiliriz.

Bu noktada Dumbledore oyunda görünse bile, onu Howgarts Legacy'nin tek odak noktası olarak beklememeliyiz zira kendisi 1800'lerin sonunda 20'li yaşlarına henüz girmemiş ve tarihin en büyük büyücülerinden biri olma unvanını kazanmamıştı. Buraya bir parantez açacak olursak kendisinin daha çok 1945'te kara büyücü Grindelwald'u yenmesiyle ünlendiğini de belirtelim.

Öte yandan Dumbledore'un Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na 1892-1899 yılları arasında katıldığını hatırlatmakta fayda var ki bu, Avalanche Software'ın oyunun ana akışı olarak 1800'lerin sonunu seçmesinin nedenlerinden yalnızca biri olabilir. Bununla birlikte Harry Potter serisinde 100'lü yaşlarında gördüğümüz bir karakteri henüz genç bir ergen olarak görmemiz oldukça ilginç olabilir. Fakat Dumbledore gerçekten oyunda görünecekse nasıl tasvir edilmeli?

Dumbledore Hogwarts Legacy'de nasıl tasvir edilecek?

Şu anda Hogwarts Legacy'nin ana hikayesinin ne olacağını ve haliyle oyunun, Dumbledore'un Hogwarts'ta öğrenci olduğu dönemde geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz. Ancak eğer Hogwarts Legacy, Dumbledore'un Hogwarts'a başladığı yıllarda geçecekse geliştirici firmanın, geleceğin Hogwarts Müdürü'nün farklı yönlerini göstermek için çok fazla seçeneği olduğu söylenebilir.

Bu noktada birçok oyuncu, oyundaki oynanabilir karakterin Dumbledore'a bir tür akıl hocası olarak hizmet etmesinin, kişiliğinin ve felsefesinin gelişmesinde kilit rol oynamasının ve Harry Potter serisindeki en büyük büyücü olmasına yardımcı olmasının harika bir fikir olacağını düşünüyor.

Karşıt görüşü savunan oyuncular ise oyundaki oynanabilir karakterin Dumbledore'a rakip olmasının ve tıpkı Hogwarts yıllarında James Potter'ın Severus Snape'e yaptığı gibi ona zorbalık yapmasının iyi bir fikir olabileceğini düşünüyorlar.

Harry Potter serisinde Dumbledore'u artık yaşını başını almış, evrenin en büyük büyücülerinden biri olarak görmüştük. Bununla birlikte Fantastik Canavarlar serisinde kendisi daha genç ancak yine de aklı başında biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu bakımdan Avalanche'ın henüz ergenlik çağında olan Albus'u nasıl tasvir edeceğini gerçekten merak ediyoruz.

Belki de kendisi, Hermione Granger'a benzer her şeyi bilen bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Yoksa Neville Longbottom gibi kaygısız ve sakar bir çocuk mu olacak? Tüm bu soruların yanıtını öğrenmek için 2021'i, oyunun piyasaya sürülmesini beklememiz gerekiyor. Elbette, karakterin oyunda yer alıp almayacağını bilmediğimizi ve tüm bu içeriğin spekülasyonlardan yola çıkılarak oluşturulduğunu da unutmamak gerekiyor.