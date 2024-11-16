Alra Romeo Junior'ın hibrit ve elektrikli versiyonları Türkiye'ye giriş yaptı. Fiyatlarıyla da hiç fena görünmeyen otomobiller, ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar.

İtalyan otomobil devi Alfa Romeo, bundan birkaç ay önce B-SUV segmentindeki yeni otomobili "Junior"ı tanıtmıştı. Şirket, lansman sırasında hibrit ve elektrikli modelden de bahsetmişti. Şimdiyse Junior'ın yeni versiyonları, Türkiye pazarına giriş yaptılar.

Alfa Romeo'nun paylaştığı resmî fiyat bilgisi, yeni Junior modellerin ülkemizde ilgi görmeyi başaracağını düşündürüyor. Zira fiyatlar hiç fena görünmüyor. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan yeni Junior'ların Türkiye fiyatlarına ve özelliklerine yakından bakalım.

Alfa Romeo Junior (hibrit ve elektrikli) fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 156 HP, Elektrikli Elettrica, Otomatik 1.549.900 TL 156 HP, Elektrikli Elettrica Speciale, Otomatik 1.699.900 TL 1.2L 136 HP, Hibrit Ibrida, Otomatik 1.649.900 TL 1.2L 136 HP, Hibrit Ibrida Speciale, Otomatik 1.849.900 TL

Tasarım açısından orijinal modelle tamamen aynı olan elektrikli ve hibrit motorlu Junior, parçalı far tasarımı ve iri ızgarası ile dikkat çekiyor. Aracın arka kısmında ise oldukça şık bir tampon ve arka aydınlatma tasarımını görüyoruz.

Alfa Romeo'nun B-SUV segmentindeki otomobilinin iç tasarımı da hiç fena değil. 10.25 inç boyutlu gösterge ekranı ile aynı boyutlu bilgi-eğlence ekranına sahip olan otomobil, sürücü odaklı kokpiti ile eğlenceli yolculuklar sunacak gibi görünüyor.

Alfa Romeo Junior'ın yeni versiyonlarını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.