Alienware'den PC Oyunları Çalıştıran El Konsolu: Concept UFO

Alienware, CES 2020 boyunca sergilenecek Nintendo Switch'e çok benzeyen yeni bir el konsolu prototipi gösterdi. Concept UFO adlı cihaz, PC oyunlarını çalıştıran bir el konsolu olmasının yanı sıra televizyona ve monitöre bağlanarak ev konsoluna da dönüşebiliyor.

Alienware, oyunculara yönelik güçlü bilgisayarları ile biliniyor ancak şirket, CES 2020'de yeni el konsolu prototipi Concept UFO'yu göstererek farklı bir alana giriş yaptı. Nintendo Switch'e çok benzeyen el konsolu, aslında sökülebilir kontrol cihazına sahip olan ve televizyona bağlanabilen Windows 10'lu bir oyun bilgisayarı.

Concept UFO, 8 inçlik 1200p ekranı, bataryası, işlemci ve grafik donanımıyla dört parçadan oluşuyor. Her iki yanında da manyetik raylı sistemle bağlanan, Switch Joy-Con benzeri iki kontrol cihazı var. Cihaz monitöre veya televizyona bağlanabiliyor ve standıyla birlikte konsola dönüşerek, kontrol cihazıyla oynanabiliyor.

El konsolunun üstünde ve altında bulunan USB-C bağlantı noktaları, hem cihazı şarj etmek hem de harici bir monitöre bağlamak için kullanılabiliyor. Concept UFO'nun Windows 10 ile çalıştığı göz önüne alındığında, bu bağlantı noktalarına tıpkı bir PC gibi fare ve klavye bağlanabildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Concept UFO, Windows 10 üzerinden çalışan özel bir istemciye sahip ancak temel yazılım, standart olarak bir oyunları başlatmak için Steam'i kullanıyor.

Concept UFO'un ağırlığı iki kilogramın altında ve Switch'in ağırlığının yaklaşık 3 katından fazla. Altıgen köşeli gövdesi beyaz ve plastik malzemeden üretildi. CES'te gösterilen prototip Rocket League, F1 2019, World War Z ve Mortal Kombat 11 dahil olmak üzere çeşitli oyunların demolarını çalıştırabiliyor. Söz konusu oyunların Switch versiyonlarından çok daha iyi göründüğü ve akıcı bir deneyim sunduğu bildiriliyor.

Alienware'in Concept UFO'yu üretip üretmeyeceği henüz bilinmiyor ve dolayısıyla çıkış tarihine dair bir açıklama gelmedi. Yine de, PC oyunlarının geleceği için cesur bir vizyon denebilir.