Her yıl heyecanla beklenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) başlamadan hemen önce 25 inçlik AW2518HF oyun monitörünün güncellenmiş versiyonu olan AW2521HF modelini duyuran Alienware, yine çok konuşulacak gibi duruyor. Boyut ve özellik olarak büyük ölçüde aynı olan iki monitörden yenisi, hızdan ödün vermeden geliştirilen daha kaliteli IPS ekranıyla göz kamaştıracak.

Dünya pazarında sayılı markalar arasında yer alan bilgisayar üreticisi Dell’in alt firması Alienware’in performans açısından oyunculardan tam not alan donanımlara sahip ürünler üretmekten geri durmadığını hepimiz biliyoruz. Çıkaracağı yeni monitörle de bu başarısını destekleyeceğine az çok eminiz.

Yeni model, bir önceki versiyonda bulunan 240 Hz yenileme hızını koruyor ve bu da onu rekabetçi oyunlar için uygun hale getiriyor. Cihazda kullanılacak IPS ekran daha geniş bir renk gamı göstererek TN ekranlardan çok daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor. Bu noktada ekleme yapmamız gerekirse firma, yeni modelinin sRGB renk alanını yüzde 99 oranında kapsadığını söyleyerek iddiasını ortaya koymuş oluyor.

Kullanıcılar test gününü iple çekiyor

Gelişmiş görüş açıları sebebiyle tercih edilen IPS ekranlar yatay ve dikey olarak 178 dereceye kadar iyi bir görüntü sağlıyor. Bu panel sayesinde renk kaybı yaşamadan izleme deneyimine sahip olunurken diğer ekranlarda olan tam karşıdan bakma gerekliliği, yansıma kayıpları, açıya göre renk değişimi gibi sorunları da sıfıra kadar indirebiliyor. Ancak her monitör kullanım konforu bakımından birbirinden farklı ve çekici birçok özelliğe sahip olduğu için sanıyoruz ki kullanıcılar kesin bir seçim yapmak üzere yeni ürünün resmen piyasaya çıkmasını ve bir an önce denemeyi bekleyecek.