“Alman usulü” dediğimiz, herkesin kendi hesabını kendi ödediği usulün Almanlar tarafından sahiden de kullanıp kullanılmadığını açıklıyoruz.

Artık dilimize pelesenk olmuş “Alman usulü” tabirinin ardını arkasını düşünmüş müydünüz? Biz lafı çokça kullanıyoruz ama Almanlar gerçekten bu yöntemi kullanıyor mu yoksa bizim gibi hesap ödemek için şekilden şekle mi giriyor?

Almanya’da yaşayan birkaç Türk'ten edindiğimiz bilgilerin ışığında hemen anlatalım!

Alman usulü gerçek mi yoksa ağzımıza yapmışmış bir rivayet mi?

Alman usulü hakkında daha fazla bilgi almak için Almanya’da yaşayan Türklerle konuştuk. Kısa süredir Almanya’da yaşayan bir kişiden şu şekilde cevap aldık:

“Almanlar ile henüz o denli bir temasım olmadı ama kullanıldığına eminim diyebilirim çünkü paraya çok fazla önem veriyorlar. Hatta şöyle bir şey duydum, aynı evde yaşayan çiftlerin alışveriş yaparken kişisel aldıkları şeyleri markette ayrı ödedikleri oluyormuş.”

Bize bu cevabı veren aynı arkadaşımız, Almanya’da yaşayan Türklerin olduğu bir WhatsApp grubuna da bu konuyu sordu ve şaşırtıcı cevaplar aldık!

Almanya’da, bizdeki gibi “Alman usulü” diye bir tabirleri yok elbette fakat Almanya’da doğup büyümüş bir kişi deneyimlerini şu şekilde aktardı:

“Annemle bile Alman usulü ödediğimiz oluyor. Hatta geçen gün ‘Şuraya yemeğe gidelim.’ diye bir teklif sundum, annem de bana ‘Kendin ödersin ama.’ dedi.”

Bir başka kişiden ise şu cevapları aldık:

“Herkesin kendi yediğini içtiğini ödemesi yadırganan bir şey değil ama mesela Alman bir iş arkadaşım var, o bazen hesabın tamamını ödemek için ısrarcı olabiliyor. Yani herkes aynı şekilde değil.”

Bir cevap da şu şekilde geldi:

“Geçen ay, hiç muhabbetimiz olmayan Alman bir iş arkadaşımız öğle yemeğinde hesabı ödemek için ısrar etti ve ödedi. Ertesi gün de biz ödedik. Sonra da özür diledi ‘Sizi üzecek, alındıracak bir şey mi yaptım?’ dedi. Tedirgin olmuş.”

Başka bir kişi de kendi yaşadığı deneyimini şöyle anlattı:

“Arkadaşımızın bekârlığa veda partisi vardı geçen. Herkes yediği kadarının ücretini kasaya bırakıyordu.”

Bir başka deneyim:

“Biz ailece iki çocukla bir yere gittik, ‘Beraber mi ayrı mı ödeyeceksiniz?’ diye sordular. Oradan yola çıkarak çok normal olduğunu zannediyorum.”

Sözün özü…

Evet, Almanlarda “Alman usulü” diye bir tabir yok, biz onlardan gördüğümüz için böyle bir tamlama üretmişiz ancak Almanya’da, aile olsan bile hesabı ayrı ödemek garip bir durum değil. Tabii bunu tercih etmeyenler de var.

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