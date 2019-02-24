Laboratuvar fareleri üzerinde gerçekleştirilen bir deneyde, bilişsel zayıflıkları önleyebilecek bir keşif yapıldı.

Yapılan yeni bir çalışmaya göre, genç laboratuvar farelerinden alınıp yaşlı farelere nakledilen kemik iliği, yaşlı farelerin bilişsel olarak zayıflamasını önlüyor, öğrenme ve hafıza yeteneklerini korumasını sağlıyor. Cedars-Sinai Tıp ve Biyomedikal Bilimler’den Doçent Doktor Helen Goodridge “Önceki çalışmalar gösteriyor ki genç farelerden alınan kan, yaşlı farelerdeki bilişsel zayıflığı tersine çeviriyor. Nasıl olduğu ise tam olarak anlaşılabilmiş değil. Bizim araştırmamıza göre cevap, genç kan hücrelerinin özelliklerinde yatıyor” dedi.

Goodridge’e göre, eğer ki ilerleyen araştırmalar insanlarda da benzer sonuçları gösterirse, Alzheimer gibi yavaş ilerleme kaydeden nörodejeneratif hastalıkların tedavisi için yepyeni yollar açılabilir.

Communications Biology dergisinde yayınlanan araştırmada genç kemik iliği nakledilen farelerin çeşitli testlerde, yaşlı kemik iliği bulunan farelere göre daha iyi performans sergilediği gözlemlendi. Çalışmayı gerçekleştiren ekip aradaki farkı gözlemleyebilmek için nakil gerçekleştirilmeyen farelerin performansını da göz önünde bulundurdu.

Araştırma ekibi, farelerin beyinlerindeki hafızayla ilişkili bir bölge olan hipokampusu inceledi ve genç kemik iliğinde sinaps olarak da bilinen alıcıların daha çok bağlantısı olduğunu keşfetti.

Şu an için bu yöntemin insanlar üzerinde uygulanması oldukça zor ancak bu yöntem insanlar üzerinde de kullanılmaya başlanabilirse bilişsel kayıplardan kaynaklanan hastalıkların, hatta Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların bile tedavisinin önü açılabilir.