Amazon'un Bahar Fırsatları Kampanyası bugün başladı. 10- 28 Mart tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Amazon, 28 Mart’a kadar sürecek olan Bahar Fırsatları kapsamında gıda ürünlerinden mutfağa, ev eşyalarından temizlik ürünlerine birçok kategorideki indirimlerle sizleri bekliyor!

Unutmadan Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası Amazon Prime üyelerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

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Listemizin ilk sırasında bulunan bilgisayar kategorisinde; klavyeler, kulaklıklar, mouse'lar ve bilgisayarınız için gerekli her türlü ekipman bulunuyor.

Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Bahar Fırsatları kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Cep telefonu kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Cep telefonu kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Mutfakta yemek yapmamızı kolaylaştıran birçok üründe indirimin bulunduğu mutfak kategorisi, listemizde yerini alıyor.

Mutfak kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Mutfak kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Kulaklık ve hoparlör kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Kulaklık ve hoparlör kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

TV ve Ev Sineması kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

TV ve Ev Sineması kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Ev ve yaşam kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Yapı market kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:

Bahar Fırsatları kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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