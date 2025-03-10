Amazon, 28 Mart’a kadar sürecek olan Bahar Fırsatları kapsamında gıda ürünlerinden mutfağa, ev eşyalarından temizlik ürünlerine birçok kategorideki indirimlerle sizleri bekliyor!
Unutmadan Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası Amazon Prime üyelerine özel. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
"Bu içerik 10.03.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bilgisayar
Listemizin ilk sırasında bulunan bilgisayar kategorisinde; klavyeler, kulaklıklar, mouse'lar ve bilgisayarınız için gerekli her türlü ekipman bulunuyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Bilgisayar kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Kulaklık
- MSI VGA N730K-2GD3/LP GT730 Anakart
- Klasse Pro Black Edition Gaming Mouse Pad
- Juo Windy LED Aydınlatmalı Laptop Soğutucu
- SteelSeries Rival 3 Wireless Kablosuz Gaming Mouse
Bahar Fırsatları kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Cep Telefonu
Cep telefonu kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Cep telefonu kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Anker 10000mAh Powerbank
- Spigen iPhone 15 Pro Cam Ekran Koruyucu
- Baseus Pudding Hızlı Şarj Özellikli Type-C to Lightning Kablo
- Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti
- 5'i 1 Arada Çok Fonksiyonlu Temizleme Kiti
Mutfak
Mutfakta yemek yapmamızı kolaylaştıran birçok üründe indirimin bulunduğu mutfak kategorisi, listemizde yerini alıyor.
Mutfak kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Mutfak kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Nespresso C35 Essenza Mini Beyaz Kahve Makinesi
- Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak
- Kitchenaid Artisan 4,8 L Stand Mikser
- Karaca Hatır Plus Barista 6 In 1
- Tefal EY130 Easy Fry Essential 3,5 Litre Az Yağlı Fritöz
- Smeg KLF03BLEU Kettle
Kulaklıklar ve Hoparlörler
Kulaklık ve hoparlör kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Kulaklık ve hoparlör kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Razer Kraken X Lite - Ultra Hafif Oyun Kulaklığı
- Logitech Z906 5.1 Surround Ses Hoparlör Sistemi
- Soundcore by Anker P40i Kablosuz Kulaklık
- Huawei Freebuds Pro 3 Kulaklık
- Havit Kulaklık Standı
TV ve Ev Sineması
TV ve Ev Sineması kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
TV ve Ev Sineması kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Xiaomi Mi TV Stick
- Samsung UE50DU8500UXTK Televizyon
- Next Start 4K Media Player
- Wanbo T2 Max Projeksiyon Cihazı
- North Bayou NB P6 Tv Askı Aparatı
Ev ve Yaşam
Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Ev ve yaşam kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Shark Detect Pro Auto-Empty Sistemli Şarjlı Dikey Süpürge
- Philips Hue Lightstrip Gradient LED Şerit Aydınlatma
- xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu
- Neo 3 Kademeli Şarjlı Süpürge
- LEGO ICONS Orkide 10311
Yapı Market
Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Yapı market kategorisinde sizin için seçtiğimiz ürünler şöyle:
- Kärcher WV 2 Black Edition Cam Temizleme Makinesi
- Dewalt DCD796P2/QW Şarjlı Çift Akülü Darbeli Matkap
- Xiaomi Akıllı Kamera C200
- Wera 05134000001 25 Parçalı Kraftform Micro Big Pack 1 Seti
Bahar Fırsatları kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
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