Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

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Bu hafta Amazon'da ve Hepsiburada’da en çok tercih edilen ve çok sayıda satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte şarj aletinden klavyeye, bilgisayardan mouse'a kadar pek çok ürün yer alıyor.

''Bu içerik 16.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse

Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse

200-8.000 DPI arasında ayarlanabilir hassasiyete ve 6 programlanabilir tuşa sahip Logitech Mouse, 604,00 TL fiyatı ile çok satanlar listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

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JUO C1 Led Ekranlı Notebook Soğutucu

JUO C1 Led Ekranlı Notebook Soğutucu

14" ile 17" arasındaki bilgisayarlarla uyumlu olan Juo soğutucu, 4 adet soğutma fanı ve LED ekranıyla dikkat çekiyor. Ürünü 439,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar

Lenovo IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar

15,3 inç ekrana sahip Lenovo bilgisayarın 512 GB SSD’si ve uzun pil ömrü sayesinde günlük işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Çok satanlar arasında yer alan bilgisayar, %34 indirim fırsatıyla 17.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Razer Ornata V3 X Oyun Klavyesi

Razer Ornata V3 X Oyun Klavyesi

Oyun oynarken veya yazarken daha sessiz, daha rahat bir deneyim tercih edenler için ideal olan Razer klavye, sessiz membran anahtarlarına sahip. Bilek desteği ve Chroma RGB aydınlatması ile ön plana çıkan bu ürün, 1.390,00 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Next Start 4K Media Player

Next Start 4K Media Player

1.799,00 TL fiyata sahip ürün, 4K UHD video çözünürlüğü ve dahili Wi-Fi üzerinden internete kolay bağlantı sağlıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

SteelSeries Qck+ Large Gaming Mousepad

SteelSeries Qck+ Large Gaming Mousepad

Kaymaz kauçuk tabanı ve mikro dokuma kumaşı sayesinde oyun deneyiminizi ikiye katlayacak SteelSeries mouse pad, 649,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık

BassUp teknolojisi, 30 saate kadar çalma süresi ve yüksek çözünürlüklü ses aktarımı ile dikkat çeken Anker R50i, Hepsiburada’da 969,00 TL’ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Spigen Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen Mini Hızlı Şarj Aleti

45W hızlı şarj özelliğine sahip Spigen şarj aleti, emsallerine göre %26 daha küçük tasarımı ve çok sayıda cihazla uyumluluğu ile çok satanlar arasına girmiş durumda. Ürün, sepete özel indirim fırsatıyla 699 TL’den 399 TL’ye düşüyor.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

TP-LINK Tapo C210 Güvenlik Kamerası

TP-LINK Tapo C210 Güvenlik Kamerası

9m gece görüşüne sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz şimdi 886,38 TL.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips 3000 Serisi Islak & Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

Philips 3000 Serisi Islak & Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi

5D dönen ve esneyen başlıkları, 27 adet kendiliğinden bilenen PowerCut bıçakları, ıslak ve kuru kullanım için uygunluğu ile kullanıcıların tercihi olan Philips tıraş makinesi, 1.835,10 TL fiyatıyla bu haftanın çok satanları arasında yerini aldı.

Kullanıcı yorumu:

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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