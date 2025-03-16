Bu hafta Amazon'da ve Hepsiburada’da en çok tercih edilen ve çok sayıda satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte şarj aletinden klavyeye, bilgisayardan mouse'a kadar pek çok ürün yer alıyor.

''Bu içerik 16.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

200-8.000 DPI arasında ayarlanabilir hassasiyete ve 6 programlanabilir tuşa sahip Logitech Mouse, 604,00 TL fiyatı ile çok satanlar listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

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14" ile 17" arasındaki bilgisayarlarla uyumlu olan Juo soğutucu, 4 adet soğutma fanı ve LED ekranıyla dikkat çekiyor. Ürünü 439,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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15,3 inç ekrana sahip Lenovo bilgisayarın 512 GB SSD’si ve uzun pil ömrü sayesinde günlük işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Çok satanlar arasında yer alan bilgisayar, %34 indirim fırsatıyla 17.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

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Oyun oynarken veya yazarken daha sessiz, daha rahat bir deneyim tercih edenler için ideal olan Razer klavye, sessiz membran anahtarlarına sahip. Bilek desteği ve Chroma RGB aydınlatması ile ön plana çıkan bu ürün, 1.390,00 TL’ye satışta.

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1.799,00 TL fiyata sahip ürün, 4K UHD video çözünürlüğü ve dahili Wi-Fi üzerinden internete kolay bağlantı sağlıyor.

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Kaymaz kauçuk tabanı ve mikro dokuma kumaşı sayesinde oyun deneyiminizi ikiye katlayacak SteelSeries mouse pad, 649,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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BassUp teknolojisi, 30 saate kadar çalma süresi ve yüksek çözünürlüklü ses aktarımı ile dikkat çeken Anker R50i, Hepsiburada’da 969,00 TL’ye satışta.

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45W hızlı şarj özelliğine sahip Spigen şarj aleti, emsallerine göre %26 daha küçük tasarımı ve çok sayıda cihazla uyumluluğu ile çok satanlar arasına girmiş durumda. Ürün, sepete özel indirim fırsatıyla 699 TL’den 399 TL’ye düşüyor.

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9m gece görüşüne sahip kamera, 360° yatay görüntüleme yapabiliyor. İki yönlü ses aktarımı da bulunan bu kamerayı almak isterseniz şimdi 886,38 TL.

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5D dönen ve esneyen başlıkları, 27 adet kendiliğinden bilenen PowerCut bıçakları, ıslak ve kuru kullanım için uygunluğu ile kullanıcıların tercihi olan Philips tıraş makinesi, 1.835,10 TL fiyatıyla bu haftanın çok satanları arasında yerini aldı.

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