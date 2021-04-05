Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Amazon, çalışanlarının idrarını pet şişelere yapmak zorunda kaldığı iddialarını kabul etti. Yapılan açıklamada sorunun "sektör genelinde uzun süredir devam ettiği ve çözmek istedikleri" vurgulandı.

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon hakkında ortaya atılan iddiaları sizlere aktarmıştık. Wisconsin eyaletinden Demokrat Partili siyasetçi Marc Pocan, Twitter hesabından ortaya attığı iddialarda Amazon'un hesabını etiketleyerek "Çalışanların sendikalaşmasını engelleyip idrarlarını şişelere yapmalarına zorlarken, saatte 15 dolar ücret vermek sizi ilerici yapmaz" yazmıştı.

Amazon ise resmi Twitter hesabından verdiği yanıtta "Bu doğru olsa kimse bizim için çalışmazdı" ifadelerini kullanmıştı. Şimdiyse şirket, şoförlerin idrarlarını şişelere yapmak zorunda kaldığını gösteren kanıtların ortaya çıkmasının ardından özür diledi ve "Pocan'a bir özür borçluyuz. Tweet doğru değildi. Büyük şoför sayımızı hesaba katmadı ve yanlış bir şekilde ikmal merkezlerimize odaklanıldı" denildi.

Mesajda ayrıca, ikmal merkezlerinde çalışan işçilerin "istedikleri zaman" kullanılabilecekleri onlarca tuvalet olduğu da belirtildi.

'Sorun sektör genelinde uzun süredir devam ediyor'

Basında birçok Amazon çalışanının, mesai saatleri içerisinde idrarlarını plastik şişelere yapmaktan başka çareleri kalmadığı yönünde sözlerine yer verilirken, ayrıca hem ikmal merkezlerindeki hem de dağıtım şoförlerinin zorlu çalışma koşulları aktarıldı. Amazon'un üst düzey yöneticilerinin bu durumdan haberdar olduklarını gösteren şirket içi yazışmalar da ortaya çıktı.

E-ticaret devinin geri adım attığı açıklamada ise "Şoförlerin bazen trafikte ve kırsal yollarda tuvalet bulmakta zorlandığını biliyoruz ve bu durum özellikle Covid nedeniyle umumi tuvaletlerin kapanmasıyla yoğunlaştı" denirken, sorunun "sektör genelinde uzun süredir devam ettiği ve çözmek istedikleri" vurgulandı.

Pocan ise Amazon'un özrünü reddederek "Bu benim meselem değil, yeterince saygı ve haysiyetle davranmadığınız işçilerinizin meselesi. TÜM işçilerinize yarattığınız yetersiz çalışma koşullarını kabul ederek işe başlayın ve herkesin sorunlarını çözün. Ve sonunda da müdahale etmeden, sendikalaşmalarına izin verin" dedi.

Bessemer, Alabama'daki Amazon çalışanları geçtiğimiz hafta sendikalaşma için oylamaya gitmişti. E-ticaret devinin şiddetle karşı çıktığı sendikalaşma oylamasının sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacak. Sonucun evet çıkması durumunda, bu Amazon çalışanlarının ABD'deki ilk sendikası olacak. Şirketin Avrupa tesislerinin ise çoğu sendikalı.