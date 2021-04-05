OPPO A74 ve OPPO A74 5G Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

OPPO, A74 ve A74 5G olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Pek çok ortak özelliğe sahip cihazlar, işlemci, kamera ve batarya gibi konularda birbirlerinden ayrılıyorlar. Telefonların Türkiye pazarlarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, sessiz sedasız A74 ve A74 5G olarak isimlendirdiği akıllı telefonlarını duyurdu. Ufak tefek farklılıklara sahip olan cihazlar, kabul edilebilir fiyatları ile de kendilerine alıcı bulabilecek durumdalar. Peki OPPO'nun yeni akıllı telefonları, tüketicilere neler vadediyor?

OPPO'nun farklı ülkeler için oluşturduğu internet sitelerinde yer alan bilgilere göre hem A74 hem de A74 5G, 6.43 inç büyüklüğünde ekranlarla geliyorlar. 4G model AMOLED ekrana sahipken, 5G destekli modelde ise LCD ekran tercih eden OPPO, bu ekranlarda FHD+ çözünürlük sunuyorlar. 4G destekli modelde 60 Hz tazeleme oranı sunan telefon, 5G destekli modelde ise 90 Hz tazeleme oranı ile daha pürüzsüz bir deneyim vadediyor. Her iki modelin ön kamerası da tüketicilere 16 MP çözünürlük sunuyor ve 1080p 30 fps video kayıtları yapabiliyor.

Karşınızda OPPO A74/A74 5G

OPPO A74, Snapdragon 662 işlemciden güç alırken 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile kombine edilmiş. 5G destekli modelde ise Snapdragon 480 işlemciyi, 4G modeldeki RAM ve depolama alanı seçeneklerini görüyoruz. Her iki cihazda da Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 yer alırken, her iki modelde de 5.000 mAh kapasiteli bataryanın varlığı dikkatlerden kaçmıyor. 4G modelde 33 watt hızlı şarj desteği bulunurken 5G destekli modelde 18 watt hızlı şarj desteği bulunması ise gerçekten şaşırtıcı.

OPPO'nun yeni akıllı telefonlarında 48 MP çözünürlük sunan ana arka kameralar yer alıyor. 4G destekli model, bu ana kamerayı 2 MP derinlik ve 2 MP de makro kamera ile desteklerken, 5G versiyonda ise bunlara ek olarak bir de 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Bu kamera kurulumları, yapay zeka ile de destekleniyor.

OPPO A74 teknik özellikleri

Ekran: 6.43 inç büyüklüğünde FHD+

6.43 inç büyüklüğünde FHD+ İşlemci: Snapdragon 662 (5G versiyonda Snapdragon 480)

Snapdragon 662 (5G versiyonda Snapdragon 480) RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP + 8 MP (yalnızca 5G destekli versiyonda)

48 MP + 2 MP + 2 MP + 8 MP (yalnızca 5G destekli versiyonda) Batarya: 5.000 mAh (4G versiyonda 33 watt, 5G versiyonda 18 watt hızlı şarj desteği)

5.000 mAh (4G versiyonda 33 watt, 5G versiyonda 18 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1

OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre 4G destekli A74 satın almak isteyen tüketicilerin 255 dolar, 5G destekli A74 satın almak isteyen tüketicilerin ise 285 dolar ödeme yapacaklar. Telefonların Türkiye pazarlarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.