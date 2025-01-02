Amazon, yeni yıl itibarıyla çalışma sistemini 5 gün ofise gelmeyi zorunlu kılacak şekilde değiştirdi. Önceden hibrit sistem benimseniyordu.

COVID-19 pandemisiyle birlikte dünya çapından birçok şirket, evden çalışma sistemini benimsemeye başlamıştı. Pandemi sona erse de bu sistemi kullananlar devam ediyordu. Bazıları tamamen evden, bazıları ise belli günler ofisten belli günler evden çalışmayı içeren hibrit sistemi kullanıyordu.

Amazon da hibrit sistemi kullanan şirketler arasındaydı. Ancak şirket, eylül ayında açıkladığı bir kararla 2025 itibarıyla pandemi öncesi sisteme geri döneceğini duyurmuştu. O gün geldi.

Amazon çalışanları artık 5 gün ofise gidecek

CEO Andy Jassy’nin duyurduğu yeni sistem, 2 Ocak 2025 itibarıyla resmen başladı. Artık şirket çalışanlarının evden çalışma gibi bir seçeneği olmayacak. Hepsinin haftada 5 gün boyunca ofiste olması zorunlu tutulacak.

Bundan önce Amazon’un hibrit çalışma sistemini benimsediğini belirtelim. Şirket, çalışanlarına haftada 2 gün evden çalışma izni veriyordu. Ancak Andy Jassy’nin uzaktan çalışmayı doğru bulmaması bunun değişmesine yol açtı.

Tabii ki tepkiler de görmüştük. Ne de olsa uzaktan çalışanlar hayatlarını buna göre düzenliyorlar. Binlerce çalışan, tamamen ofise geçilmesi sistemine karşı çıkmıştı. Ancak Amazon’dan bir geri adım gelmemişti. Yeni yıl itibarıyla tamamen ofisten çalışmanın Amazon çalışanlarını nasıl etkileyeceği merak konusu. İşten ayrılanların sayısının artıp artmayacağını zamanla göreceğiz.