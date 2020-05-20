Amazon Games Oyunu Crucible, Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Amazon Games’in büyük bütçeli ilk oyunu olan Crucible, Steam’de yayınlandı. Relentless Studios tarafından geliştirilen Crucible, PC oyuncuları için oynaması ücretsiz bir şekilde sunuluyor.

Bu ayın başlarında Amazon Games’in oynaması ücretsiz olarak oyunculara sunacağı Crucible adlı oyunu duyurduğunu sizlere aktarmıştık. İşte Relentless Studios tarafından geliştirilen ve Amazon Games tarafından yayınlanan oyun, PC platformları için bugün çıktı.

Crucible, 2012 yılından beri faaliyette olan Amazon Games Studios’un ilk büyük bütçeli oyunu konumunda bulunuyor. Arkasında Amazon gibi büyük bir şirketin bulunması, stüdyonun Xbox Game Studios ve PlayStation Studios’un elinden çıkan oyunlarla karşılaştırılmasına sebep olacak.

Crucible, Steam'de yayınlandı:

Oyun; tıpkı Fortnite, Apex: Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oynaması ücretsiz iş modelini benimsiyor ki bir oyuncu kitlesi oluşturabilmek ve tempo kazanmak için bunun ideal bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda her biri kendine has özelliklere sahip 10 karakter bulunuyor ve seviye atladıkça yükseltmeleri açabiliyorsunuz.

Oyunun, oyuncuların ilgisini cezbedip cezbedemeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz ancak Amazon’un oyun endüstrisinde gelebileceği noktayı da hafife almamak gerekiyor. Dünya genelindeki en popüler yayın platformu olan Twitch’in sahibi olan Amazon’un Google Stadia ve Project xCloud’a rakip olacak bir proje üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor.

Crucible sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 64 bit

Windows 7 / 64 bit İşlemci: Intel i5-3570 ya da AMD FX-6300

Intel i5-3570 ya da AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 ya da ATI Radeon HD 6950

NVIDIA GTX 660 ya da ATI Radeon HD 6950 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 15 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel i5-6500 (3,2 GHz) ya da AMD Ryzen 3 2200G

Intel i5-6500 (3,2 GHz) ya da AMD Ryzen 3 2200G RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 ya da Radeon RX 570

NVIDIA GTX 1060 ya da Radeon RX 570 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 15 GB

Şu an için Türkçe dil desteği bulunmayan Curcible’ın Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve oyunu indirebilirsiniz.