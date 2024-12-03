Lego, genellikle çocuklara yönelik üretilen bir oyuncak olarak görülür ama biz yetişkinler de lego inşa ederek keyifli zaman geçirebilir. İçinizdeki çocuğu besleyebilecek ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak lego tavsiyelerimiz hemen aşağıda.

Çiçek aranjmanından Harry Potter dünyasına kadar pek çok farklı lego, ilgimizi ve dikkatimizi çekmeye devam ediyor. Lego'nun detayları, minik parçaları ve hatta hangi figüre sahip olduğunuz bile yaşadığınız keyfi ikiye katlayabiliyor.

Eğer siz de evinizde lego bulundurmak ve eğlenceli zaman geçirmek istiyorsanız, Amazon'un Prime üyelerine özel sunduğu LEGO kampanyasına göz atabilirsiniz.

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Koleksiyonluk Iron Man eldiveni yapım seti 675 parçadan oluşuyor. %5 indirim ile koleksiyonunuza ekleyebilirsiniz.

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Müzikseverler için koleksiyonluk sergi modeli olan bu set, 1079 parçadan oluşuyor.

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Tam 771 parçadan oluşan LEGO® ICONS Sukulentler, botanik koleksiyonunun tamamlayıcısı bir lego. 9 farklı bitki içeren bu set ile farklı sukulentler ortaya çıkarabilirsiniz. Fazla sulamanızı tavsiye etmiyoruz. :)

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İnşa edilebilen bir starship oyun seti ile karşınızdayız. İkisi blaster silahlı General Hera Syndulla ve Teğmen Beyta, Jacen Syndulla ve İkinci Kaptan Hawkins, ayrıca bir Chopper (C1-10P) LEGO droid figürü olmak üzere 4 adet LEGO Star Wars mini figürü içeriyor. 1394 parçadan oluştuğunu belirtelim.

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Piyanonun hareketli pedalları sayesinde LEGO uygulamasıyla müzik çalabilir ve ayrıca 3662 parçadan oluştuğu için uzun süren ve bir o kadar keyifli bir hobi edinebilirsiniz.

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Potterhead'lerin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz bir legoyu listemize eklemeseydik olmazdı. Çatal boynuzlu geyik/kurt Patronus’u bu lego seti ile inşa edebilirsiniz.754 parçadan oluşan bu sette iki minik Harry Potter figürünün de olduğunu belirtelim.

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Orta Dünya'nın LEGO evreninde karşımıza çıkmasını bekliyorduk ki çıktı da. 6167 parçalık bu seti inşa ederken âdeta yeni bir dünya kuruyormuş gibi hissedeceksiniz. Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas ve Gri Gandalf gibi efsanevi karakterler dahil 15 minifigür bulunuyor.

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