Geçtiğimiz aylarda 'Yılın Oyunu' seçilen co-op platform oyunu It Takes Two'nun filminin Amazon tarafından çekileceği açıklandı. Ayrıca filmde yapımcılık yapacağı belirtilen ünlü aktör Dwayne Johnson'ın, It Takes Two'nun oyuncuları arasında bulunabileceği de gelen söylentiler arasında yer aldı.

İsveç merkezli video oyun geliştiricisi Hazelights Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan It Takes Two, 2021 yılının mart ayında piyasaya sürüldüğü günden beri birçok oyun meraklısının beğenisini toplamıştı. Bunun yanı sıra popüler oyun, DICE ödüllerine ‘Yılın Oyunu’ ödülünü de alarak başarısını artırmıştı.

Tıpkı yine Hazelight tarafından geliştirilen ‘A Way Out’ gibi arkadaşlarınızla birlikte oynamanızı gerektiren (co-op) aksiyon-macera türündeki It takes Two, oyuncak bebeğe dönüşen Cody ve May karakterlerinin macerasını konu alıyor ve hikâyesiyle büyük ilgi çekiyordu. Bu nedenle de bu ilgi çekici hikâyenin film ve dizi senaryolarına oldukça uygun olduğu; yakın zamanda beyaz perdeye uyarlanacağı belirtiliyordu. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

Amazon’un yayınlayacağı It Takes Two filminde Dwayne Johnson yer alabilir

Gelen haberlere göre Steam üzerinden 399 TL’lik bir ücrete satılan It Takes Two oyununun filmi için çalışmalara başlandı. Yapılan açıklamalarda uyarlanacak olan filmin, birçok ünlü yapıma ev sahipliği yapan Amazon Studios ve prodüksiyon şirketi Seven Bucks Productions tarafından geliştirileceği ifade edildi.

Şu an için için yapım için pek detay bulunmadığını, ne zaman çıkacağının bilinmediğini belirtmek gerek. Ancak gelen haberler dünyaca ünlü aktör, Dwayne Johnson’un yapımcı olarak bulunacağını, son zamanlarda büyük başarı yakalayan Sony the Hedgehog filmlerinin yazarlarının bu yapımı da kaleme alacağını gösteriyor. Ayrıca Johnson’un filmde oyuncu olarak yer alma ihtimalinin bulunduğu da gelen söylentiler arasında yer alıyor.

Son olarak It Takes Two’nun, son zamanlarda video oyunlarını dizi veya film olarak uyarlama kervanına katılan son yapım olduğunu belirtmek gerek. Bilindiği üzere sevilen oyun The Last of Us’ın yakın zamanda bir dizisi çıkacak. Bunun yanı sıra God of War, A Plague Tale: Innocence ve Resident Evil gibi diğer popüler oyunların da dizi olarak uyarlanacağı haberleri gelmiş, Uncharted ve Sonic gibi oyunlar da beyaz perdeye aktarılmıştı.