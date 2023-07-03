Amazon, Prime Day indirimleri öncesi kendi özel listesini oluşturup içine favori ürünlerini ekleyen Prime abonelerine sepette 50 TL indirim kampanyası başlattı.

Amazon'un merakla beklenen Prime Day indirimleri bu sene 11 - 17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Prime Day öncesi başlatılan bir başka kampanya ise Amazon Prime üyelerine ekstra indirim fırsatı sunuyor.

Yalnızca koşulları karşılayan ilk 15 bin kullanıcıya sunulacak olan indirimden yararlanmak için öncelikle Amazon Prime üyesi olmanız gerekiyor. Bu sebeple kampanya detaylarına göz atmadan önce henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.

Kampanyaya katılmaya hak kazanan 15 bin kişi, 250 TL ve üzeri alışverişlerde sepette 50 TL indirim kazanacak;

Kampanyadan yararlanabilmek için öncelikle Amazon hesabınıza giriş yaparak buradaki bağlantıya tıklamanız gerekiyor. Bu sayfa üzerinden yukarıdaki görseldeki gibi ''Tebrikler, tekliften yararlanabilirsin'' mesajını görüyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli demektir; (Ancak teklif için uygun olmadığınızı öğrenirseniz ne yazık ki yapacak bir şey yok)

Sayfada yer alan ''Etkinleştir ve Amazon Listeler'e git'' butonuna tıklayın.

Yeni bir Prime Day Listesi oluşturun. (Eski listeler kampanya kapsamına dahil değil ve geçersiz olacak)

Oluşturduğunuz listeye beğendiğiniz, almayı düşündüğünüz üç veya daha fazla ürünü ekleyin.

Bu adımlar tamamlandıktan sonraki üç gün içerisinde Amazon'dan bir mail alacaksınız ve 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde kullanılmak üzere 50 TL'lik bir promosyon kuponuna hak kazanmış olacaksınız.

Promosyon kodunun üç gün içinde hesaplara aktarılacağı bilgisi paylaşılmış; kimi kullanıcılara hemen tanınırken kimi kullanıcılara kodun tanımlanması biraz sürebiliyor. Mailinizi kontrol ederek ve Amazon'da ödeme ekranına göz atarak kuponun tanımlanıp tanımlanmadığına bakabilirsiniz.

İndirimler yalnızca satıcısı Amazon.com.tr olan ürünlerde geçerli olacak. Prime'a uygun ya da 'Amazon tarafından gönderilen' ürünler kampanyaya dahil değil.

Ayrıca Prime Day günleri kapsamında bir hafta boyunca size pek çok ürün önerimiz olacak. 11 - 17 Temmuz tarihleri arasında Webtekno'ya göz atmayı unutmayın!

#işbirliği