GTA Online'a Gelecek Soygun Görevinin Detayları Açıklandı

Rockstar Games, dün paylaştığı açıklamada GTA Online'a gelecek The Cayo Perico soygun görevinin detaylarını paylaştı. Şirket, oyuncuların ilk defa tek başlarına soygun tamamlamalarının önünü açacak.

Oyun dünyası dört gözle Rockstar Games'ten gelebilecek GTA VI'ya dair açıklamaları beklerken şirket, odağını GTA V'te tutmaya devam etti. Rockstar Games, 2 gün önce yaptığı ufak bir paylaşımla GTA Online'a yeni bir güncelleme geleceğini duyurmuştu. Yeni güncellemenin ana içeriğinin yeni bir soygun görevi olacağını da açıklamayla birlikte öğrenmiş olduk.

Rockstar Games, dün internet sitesinde yaptığı açıklamada 'The Cayo Perico Heist' güncellemesinin 15 Aralık günü yayınlanacağını paylaştı. Şirket, GTA V oyuncularına yeni bir macera sunacak bu güncelleme hakkında bazı detayları da aktardı. Bu detaylardan birisiyse birçok oyuncunun hoşuna gidecek türden.

Tek başınıza soygun yapabileceksiniz:

Bildiğiniz üzere daha önce GTA Online'da bir soygun görevi yapmaya kalkıştığınızda bunu tek başınıza yapamıyordunuz. Soygun görevi yapmak için ya arkadaşlarınızla ya da rastgele oyuncularla birlikte bir ekip kurmanız gerekiyordu. Rastgele oyuncularla kurulan ekiplerdeyse şans faktörü gerçekten çok önemliydi.

Bugüne kadar bu nedenlerden dolayı GTA Online'da tek başınıza bir soygun yapmayı hayal ettiyseniz bu hayal sonunda gerçeğe dönüyor. The Cayo Perico soygunu, oyuncuların tek başlarına görevleri tamamlayabilecekleri bir soygun olacak. Soygunu ekiple tamamlamak isterseniz ekibiniz en fazla 3 kişiden oluşabilecek.

GTA Online'a gelen en büyük macera:

Rockstar Games'in açıklamasına göre soygun için Cayo Perico isimli dünyanın en güvenli adalarından birine kendi seçtiğimiz yöntemle giriş yapmamız gerekecek. Giriş yapma yöntemi tamamen bize bırakılacak. Güncellemeyle birlikte oyuncular yeni radyo istasyonlarına ve şarkılara da sahip olacaklar.

GTA Online yeni içeriklere kavuşmaya devam ederken bir yandan da oyuncular Rockstar Games'e tepki göstermeye devam ediyor. GTA V'i son raddesine kadar gelir kaynağı olarak kullanmasıyla tepki toplayan Rockstar, şimdilik oyunculara farklı bir haber vermedi.