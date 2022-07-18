Amazon Prime Day Başladı: 25 Temmuz'a Kadar Devam Edecek!

Amazon'un merakla beklenen indirim günleri Prime Day bugün başladı. Prime üyelerinin faydalanabileceği özel indirimler, 25 Temmuz'a kadar sürecek.

Amazon’un dünya çapında her yıl merakla beklenen Prime Day indirim günleri, dünyanın ardından Türkiye’de bugün başladı. Dünya’da 12-13 Temmuz olmak üzere sadece 2 gün süren indirim günleri, Türkiye’ye özel 18 - 25 Temmuz olarak 1 haftayı kapsayacak şekilde belirlendi.

Elektronik ticarette en beklenen indirimlerden birisi olan Prime Day indirimleri, binlerce üründe yılda sadece bir kez gelen fırsatlardan faydalanmanızı sağlayacak. Çok avantajlı fiyatlarla daha önce almayı düşündüklerinizi ve dahasını, bir haftalık indirim günlerinde alma imkânına sahip olabilirsiniz. Ayrıca 200 TL'lik alışverişinizde 50 TL indirim çekinden de faydalanabilirsiniz.

Amazon Prime Day nedir? Nasıl faydalanılır?

Amazon Prime Day’de sunulacak tüm indirimlerden faydalanmak için Amazon Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda yalnızca 7,99 TL olan Prime aboneliğinizi bu bağlantıya tıklayarak alabilir, indirimlerin yanı sıra ücretsiz ve hızlı kargo, Prime Gaming ve Amazon Prime Video gibi ekstra avantajlardan da faydalanabilirsiniz.