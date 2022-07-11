Ülkemizdeki yatırımlarını artırmaya devam eden Amazon'un ilk yerli filminden bilgiler paylaşıldı. Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre filmin başrolünde Murat Boz ve Burcu Özberk bulunacak.

Dizi ve film platformları Türkiye’ye olan yatırımlarını artırarak sürdürürken bugün, henüz yerli yapıma imza atmamış Amazon Prime Video hakkında önemli detaylar paylaşıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Amazon Prime Video’nun ilk yerli projesi olacak filmin oyuncu kadrosunu ve ismini paylaştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Amazon Prime Video’nun ilk Türkiye orijinal yapımı, ‘Rüyanda Görürsün’ ismini taşıyacak. Film, başrolünde ise Türkiye’nin en popüler isimleri arasında yer alan Murat Boz ve Burcu Özberk bulunacak. Filmin oyuncu kadrosunda yer alacak diğer isimler ise henüz paylaşılmadı.

Yakında Türkiye orijinal içeriklerine de yer verecek Amazon Prime Video’ya üye olmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca aynı abonelikle Prime Gaming ve Amazon’un Prime üyelerine özel alışveriş fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Filmin konusu henüz bilinmiyor:

Amazon’un ilk yerli projesi Rüyanda Görürsün’ün konusu ve senaryosu da henüz bilinmeyenler arasında bulunuyor. Öte yandan filmin yönetmen koltuğunda Cemal Alpan’ın oturacağı biliniyor. Filmin senaryosunu ise Umut Açıkalın’ın yazdığı açıklandı. Filmin yayın tarihi ve geriye kalan tüm detaylarının yakın zamanda kesinleşmesi bekleniyor.

Amazon, Türkiye’ye yatırımını artırıyor:

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, henüz geçtiğimiz günlerde paylaştığı açıklamasında Türkiye için uzun vadeli bir stratejileri olduğunu paylaşmıştı. Marriott, Prime Video’nun bir numara olduğunu da belirterek Prime üyeleri ve üye olmayı düşünenler için de sevindirici bir haber paylaşmıştı: