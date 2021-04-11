Amazon'un Alabama'daki bir deposundaki çalışanlar, geçtiğimiz günlerde sendikalaşma için oy kullanmıştı. Açıklanan sonuçların 'çalışanların sendikalaşma istemediği' yönünde olması sonrası pek çok kesim Amazon'un seçimlere müdahale ettiğini, çalışanlarını sindirdiğini ve seçimlerin geçersiz olması gerektiğini savunmuştu. Amazon, yaptığı açıklama ile iddiaları reddetti.

Amazon son dönemde çalışanlarının maruz kaldığı kötü çalışma koşulları sebebiyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda bazı Amazon çalışanlarının idrarlarını pet şişelere yapmak zorunda kaldıkları yönünde haberler ortaya çıkmış; başlangıçta durumu reddeden Amazon, ortaya çıkan kanıt belgeleri sonrası yeni bir açıklama yaparak özür dilemiş ve iddiaları kabul etmişti.

Bu türden kötü çalışma koşullarına ve insanlık dışı uygulamalara yönelik açıklamaların gölgesinde geçtiğimiz haftalarda Amazon'un Alabama eyaletindeki Bessemer kentinde bulunan deposundaki işçiler, sendikalaşma için oy kullandılar. Bu seçimin sonucu büyük bir merak ile bekleniyordu çünkü seçim sonucunun evet çıkması durumunda bu Amazon çalışanlarının ABD'deki ilk sendikası olmuş olacaktı. Ancak gelen sonuçlar bu yönde olmadı, oy çoğunluğuyla sendikalaşma reddedildi.

Amazon'un çalışanları sindirdiği ve seçimlere müdahale ettiği iddia edildi:

Seçimlere yönelik iddiaların başında, Amazon'un sayım boyunca sürekli sonuçlara itiraz ettiği, oyları geçersiz saydırdığı ve sendikalaşma kampanyaları boyunca çalışanları üzerinde baskı kurduğu geliyordu.

Ayrıca Alabama Bessemer işçilerini örgütleyen Perakende,Toptan Satış ve Çok Katlı Mağazalar Birliği'ne (RWDSU) göre oy kullanma hakkı olan yaklaşık altı bin işçi arasından seçimlere katılanların sayısı toplam çalışanların yalnızca yüzde 55’ini oluşturuyordu. Yani çalışanların neredeyse yarısına oy kullanma imkanı bile verilmemişti. Seçim sonucunda sendikalaşmaya karşı 1.798 oy ve sendika için 738 oy verildi.

Amazon iddiaları reddetti:

Amazon konu ile ilgili yaptığı açıklamada iddiaları reddetti ve ''Sendikanın Amazon'un bu seçimi çalışanlarını korkutarak kazandığını söyleyeceğini tahmin etmek zor değil. Ancak bu doğru değil. Çalışanlarımız süreç boyunca medyadan ve sendikadan bizden duyduklarından çok daha fazla Amazon karşıtı açıklama duydular'' ifadelerine yer verdi. Bu kadar fazla iddia üzerine sadece 'doğru değil, onlar bizi daha çok kötüledi' demek ne kadar yeterli bir açıklama, burası tartışılır ancak görünen o ki Amazon'un geri adım atma niyeti yok.

Sendika yanlısı bazı Amazon çalışanları ise Amazon'un çalışanlarını zorunlu sendika karşıtı toplantılara dahil ettiğini, çalışanlara metinler gönderdiğini ve ortak kullanım alanlarına sendika karşıtı afişler asmak dahil olmak üzere, çalışanlarını hayır oyu vermeye ikna etmek için pek çok yöntem uyguladığını açıkladı.

Seçim sonuçları hakkında soruşturma başlatılması talep edildi:

RWDSU cuma günü yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin olarak Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) resmi soruşturma talebinde bulunduğunu duyurdu. Soruşturma kapsamında, Amazon'un seçim süreci boyunca gerçekleştirdiği uygulamaların incelenmesi istendi.