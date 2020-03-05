Amazon Türkiye, Samsung Galaxy S20 Serisini Satışa Sundu

Amazon Türkiye, Samsung'un Türkiye'ye resmen giriş yapan yeni amiral gemisi Galaxy S20 ailesini etkileyici hediyelerle satışa sundu. Samsung'un Türkiye'deki zamlı fiyatlarını da tüketicilere yansıtmayan Amazon Türkiye, tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaklaşık bir ay önce yeni amiral gemisi serisi "Galaxy S20"yi tüketicilerin beğenisine sundu. Düzenlediği etkinliklerle küresel bir lansman yapan Samsung, yeni telefonlarının pek çok ülkede 6 Mart itibarıyla satışa sunulacağını açıkladı. Satış günü yaklaşırken bir yandan tüketicilerin heyecanı arttı bir yandan da gözler e-ticaret platformlarına çevrildi.

Gözlerin e-ticaret platformlarına çevrilmesinin nedeni, çeşitli platformlarda da satışa sunulacak olan Galaxy S20 ailesinin yanında ek hediyeler olup olmayacağının merak edilmesiydi. Çünkü özellikle de piyasaya yeni sürülen amiral gemisi telefonlar, çeşitli e-ticaret platformlarında ek hediyelerle sunulabiliyordu. Beklenen haber Amazon Türkiye'den geldi ve kullanıcılar, Galaxy S20 ailesini Amazon Türkiye üzerinden ek hediyelerle satın alabiliyorlar.

Samsung'un yeni amiral gemisi ailesi; Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra olarak isimlendirilen 3 modelden oluşuyor. Samsung'un en yeni teknolojilerle donattığı yeni telefonlarının arasındaki temel fark ise kamera özellikleri. Özellikle de Galaxy S20 Ultra, sunduğu 100x yakınlaştırma imkanıyla teknoloji tutkunlarını etkilemeyi başarıyor.

Şimdi sizlere, önce Galaxy S20 ailesinin bir üyesine ait teknik özelliklerini ardından da Amazon Türkiye'nin o model için başlattığı kampanyadan ve bu kampanya kapsamında hangi ek hediyelere sahip olacağınızdan bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, telefonların özelliklerine değinerek başlayalım.

Samsung Galaxy S20 teknik özellikleri

Ekran: 6,2 inç, 120 Hz ve 1080p Dynamic AMOLED

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB, 512 GB

Arka Kamera: 12 MP Sony IMX 555 geniş açılı ana kamera + 64 MP ISOCell S5KGW2 telefoto + 12 MP ISOCell S5K2LA ultra geniş açı, 8K video kayıt.

Ön Kamera: 10 MP Sony IMX 374

Batarya: 4.000 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Siyah, Pembe ve Mavi

Boyutlar: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm

Ağırlık: 164 gram

Amazon Türkiye'nin Galaxy S20 için sunduğu teklif ise şöyle

Samsung, Galaxy S20 ailesinin tanıtımları sırasında Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modellerini ön sipariş kapsamında satın alan müşterilerine Galaxy Buds+ olarak isimlendirilen yeni kablosuz kulaklık modelini hediye edeceğini söylüyordu. Galaxy S20 siparişi veren müşteriler ise bu kampanyadan faydalanamıyorlardı. Bu durum, Amazon Türkiye'nin gözünden kaçmadı ve platform, tüketicileri etkileyecek bir teklif sunmaya karar verdi.

An itibarıyla Amazon Türkiye'den Galaxy S20 satın almanız durumunda, Samsung Türkiye fiyatı 249 TL olan "Galaxy Fit e" isimli akıllı bileklik hediye ediliyor. Böylelikle hem Samsung'un Galaxy S20'ye yaptığı zamdan etkilenmiyor hem de Galaxy Fit e sahibi oluyorsunuz.

Eğer sizler de bu kampanyadan faydalanarak yanında etkileyici bir hediyesi olan Galaxy S20 sahibi olmak isterseniz;

Kozmik gri renkli Galaxy S20 için burada bulunan,

Kozmik mavi renkli Galaxy S20 için burada bulunan,

Kozmik pembe renkli Galaxy S20 için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20+ teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç, 120 Hz ve 1080p Dynamic AMOLED

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 8 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB, 256 GB

Arka Kamera: 12 MP Sony IMX 555 + 64 MP ISOCell S5KGW2 + 12 MP ISOCell S5K2LA + ToF sensörü

Ön Kamera: 10 MP Sony IMX 374

Batarya: 4.500 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Mavi ve Kozmik Siyah

Boyutlar: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Ağırlık: 188 gram

Samsung Galaxy S20+'ı Amazon Türkiye üzerinden satın alırsanız verilecek hediyeler şöyle

Amazon Türkiye'nin Galaxy S20+ için hazırladığı hediyeler ise gerçekten de dikkate değer. Çünkü bu telefona Amazon Türkiye üzerinden satın alırsanız, 9.299 TL karşılığında Galaxy S20+'a ek olarak Galaxy Buds+ ve Samsung Türkiye fiyatı 599 TL olan "Galaxy Fit" isimli akıllı bilekliğe de sahip oluyorsunuz.

Eğer sizler de bu kampanya kapsamında Galaxy S20+ ve yanındaki hediyelere sahip olmak isterseniz;

Kozmik gri renkli Galaxy S20+ için burayı,

Kozmik mavi renkli Galaxy S20+ için burayı,

Kozmik siyah renkli Galaxy S20+ için de burayı kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 Ultra teknik özellikleri

Ekran: 6,9 inç, 120 Hz ve Dinamik AMOLED, 511 ppi, HDR10+

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 12, 16 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB, 256 GB (1 TB'a kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 108 MP ISOCell Bright HMX + 48 MP ISOCELL Bright GM2 +12 MP Sony IMX 555 + ToF sensörü

Ön Kamera: 40 MP

Batarya: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 5G

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Siyah

Boyutlar: 167 x 77, x 8,8 mm

Ağırlık: 221 gram

Amazon Türkiye, Samsung Galaxy S20 Ultra satın almanız durumunda da Galaxy Fit saat hediye ediyor

Samsung'un 11 Şubat'ta yaptığı tanıtımlarda duyurduğu en üst seviye telefon Galaxy S20 Ultra'ydı. Yukarıdaki teknik özelliklerde de görebileceğiniz gibi bu ürün, zaten her detayıyla dikkatleri üzerine çekmeye yetiyor. Ancak ne yazık ki yeni bir Galaxy S20 Ultra sahibi olmak için, 11.999 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Amazon Türkiye, yaptığı kampanya ile bu yüksek bedeli ek ürünlerle dolduruyor.

Amazon Türkiye üzerinden Galaxy S20 Ultra satın almanız durumunda, Galaxy Buds+'ın yanı sıra, 599 TL değerindeki Galaxy Fit akıllı bilekliğe de sahip oluyorsunuz. Eğer sizler de bu kampanyadan faydalanmak isterseniz;