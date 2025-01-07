AMD, CES 2025 kapsamında yepyeni işlemcilerini duyurdu. Şirketin yeni nesil işlemcileri, bugüne dek ürettiği en güçlü dizüstü işlemcileri olarak karşımıza çıktı. İşte AMD'nin yeni işlemcilerinin özellikleri...

ABD merkezli yarı iletken devi AMD, CES 2025 kapsamında yepyeni işlemcilerini duyurdu. Dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen yeni nesil işlemciler, en çok da oyun tutkunlarını mest edecek gibi görünüyor. Peki AMD'nin yeni işlemcileri tüketicilere neler vadediyor?

AMD, en çok da Ryzen AI Max ve Ryzen AI Max Pro isimli işlemcileriyle dikkat çekmeyi başaracak gibi duruyor. Zira bu işlemcilerde AMD'nin bugüne kadarki en gelişmiş teknolojiler yer alıyor. 40 adede kadar RDNA 3.5 birimi ile donatılan işlemciler, 16 Zen 5 CPU çekirdeğine ve 256 GB bant genişliğine sahipler. AMD'nin açıklamasına göre yeni seri, Intel Core 9 288V'den 1,4 kat grafik performansı, 2,6 katından fazla da 3D işleme performansı sunuyor.

AMD'nin yeni işlemcilerinin teknik özellikleri şöyle:

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere AMD'nin yeni nesil işlemcileri, fiyat aralıkları açısından oldukça çeşitli olacaklar. Mesela AMD Ryzen AI Max Pro 380 modeli, 16 grafik çekirdeği, 6 CPU çekirdeği, 4.9 GHz çalışma frekansı gibi değerlere sahip olup, AMT Ryzen AI Max+ ve Pro modellerden daha uygun fiyatlı olacak. Serinin en üst düzey modellerinde 16 CPU çekirdeği, 5.1 GHz çalışma frekansı, 80 MP önbellek ve 40 grafik çekirdeği bulunacak. Bu işlemciler, yapay zekâ odaklı işler için de kullanılabilecek.

AMD Fire Range serisi işlemcilerin özellikleri ise şöyle:

AMD'nin HX ve HX3D takısına sahip olan Fire Range serisi işlemcileri ise sadece Ryzen 9 modelleriyle karşımıza çıktı. Kullanıcılar, bu işlemci serisinde 5.2 GHz ila 5.4 GHz aralığında çalışma frekansı yakalayacaklar. Bu seri de 12 veya 16 çekirdekli versiyonlar yer alacak.

AMD, el konsollarını da unutmadı

AMD, Ryzen Z2 olarak isimlendirdiği yeni işlemcilerini de CES 2025 kapsamında duyurdu. Steam Deck'e rakip olacak el konsolları için tasarlanan işlemciler 3 farklı modele sahipler. Burada 4.3 GHz'den 5.1 GHz'ye kadar yükselen çalışma frekanslarını görüyoruz. En gelişmiş model olan AMD Ryzen Z2 Extreme, 16 GPU çekirdeği ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.