Telefonunuza Yükleyebileceğiniz Android 11 Duvar Kağıtları

Telefonlar artık günlük hayatımızın bir parçası oldu ve çeşitli sebeplerden dolayı elimizden düşüremiyoruz. Telefonları bu kadar sık kullanmak bir süre sonra cihazımızdan sıkılmamıza neden oluyor. Bu yüzden de cihazın tema ayarlarıyla ya da duvar kağıtlarıyla oynama ihtiyacı hissediyoruz. İşte bu yüzden Android 11, yeni çıkardığı duvar kağıtları ile cihazınıza renk katmaya geliyor. Sizler de bu fotoğrafları indirip cihazınızda kullanmaya başlayabilirsiniz.

Google, akıllı telefonlar için geçen yıl sunmuş olduğu Android 10 güncellemesi ile cihazın işletim sisteminde büyük değişikliklere gitmişti. Android 10 sürümünün en çarpıcı özelliklerinden birisi kuşkusuz gece modu eklentisi olmuştu. Kullanıcıları oldukça memnun eden Android 10 sürümü oldukça başarılıydı.

Bu başarının ardından şimdi ise Android 11 sürümünde bizi bazı özellikler bekliyor. Bunlar; dokunmatik ekranın hassasiyet kazanması, cihazınızın bildirim geçmişine erişebilme imkânı, dahili ekran kaydedici, Android 10’da olan karanlık mod özelliğinin geliştirilmiş olması gibi. Ayrıca yeni güncellemeyle birlikte video kaydettiğiniz sırada bildirimlerin gelmesini engelleyebilir ve 4 adet uygulamayı sabitleyebileceksiniz.

Android 11 güncellemesinin Ağustos veya Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu bekleyiş devam ederken akıllı telefonlarınıza yükleyebileceğiniz birbirinden ilginç Android 11 duvar kağıtlarını sizler için derledik. Fotoğrafların orijinal boyutlarına ulaşmak için numaralara tıklayabilirsiniz. Ardından beğendiğiniz fotoğrafları indirerek telefonunuzun duvar kağıdını değiştirebilirsiniz.

Not: Başlıklara tıklayarak görsellerin tam boyutlu hallerine ulaşabilirsiniz.