Samsung Galaxy A50 İçin Android 10 Dağıtımı Başladı

Samsung, en ilgi gören telefonlarından biri olan Galaxy A50'ye bazı ülkelerde Android 10 güncellemesini sundu. Güncellemeyle birlikte diğer Samsung telefonlarına daha önce gelen karanlık mod gibi özellikler Galaxy A50 kullanıcıları için de kullanılabilir olacak.

Samsung Galaxy A50, piyasadaki en iyi orta sınıf telefonlarından biri durumunda. 2019 yılındaki satış rakamları da bunu kanıtlar nitelikte. Samsung, şimdi bu cihazı satın alan milyonlarca kullanıcıya Android 10'u sunmaya başladı. Güncelleme, tüm kullanıcılara gelmese de bazı ülkelerde dağıtıma başlandı.

Galaxy S10 ve Galaxy Note10 gibi amiral gemisi serisi cihazların ardından Galaxy A serisine yönelen Samsung, Android 10'u One UI 2.0 ile birlikte Galaxy A50'ye getirecek. Güncelleme, Hindistan'a geçen ay sunulmaya başlandı ancak SamMobile, güncellemenin Polonya, Ukrayna ve Özbekistan'a da sunulduğunu açıkladı. Son dağıtımlarla birlikte Samsung, nisan güvelik güncellemesini de kullanıcılarına sunuyor.

Galaxy A50'ye hangi özellikler geliyor?

Bu güncellemeyle birlikte diğer Android 10 güncellemesi alan Samsung cihazlarına gelen özellikler Galaxy A50'ye de gelmiş olacak. Bu özelliklerin içerisinde karanlık mod, navigasyon geliştirmeleri ve diğer birçok iyileştirme bulunuyor. Galaxy A50'ye diğer pazarlarda Android 10 güncellemesi gelip gelmeyeceğiyse kesin olarak bilinmiyor.

Samsung Galaxy A50, 6,4 inç Full HD+ Super AMOLED Infinity-U ekranıyla birçok teknoloji tutkununun ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bu ekranın yanında 4.000 mAh'lik bataryasıyla uzun kullanım süreleri sunan telefon, 6 GB RAM'e sahip. 25 MP olan ön kameranın yanı sıra telefonda arka tarafta 25 MP + 5 MP + 8 MP üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor.

Samsung, bu sene büyük bir başarıya imza attı. Neredeyse dünya genelindeki birçok şirket, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle zarar gördü ancak Samsung, virüsün bu etkilerine rağmen kârını yükseltmeyi başardı. Yılın ilk çeyreğinde 44,9 milyar dolar kâr eden Samsung, iyi iş çıkarmış gibi gözüküyor. Finansal durum hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.