Google, Yeni Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirmelerini Tanıttı

Dünya devi teknoloji şirketi Google, her yıl düzenlediği Google I/O etkinliğini uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirerek pek çok yenilik tanıttı.

Google, bu akşam düzenlenen I/O etkinliğinde uzun zamandır beklenen Google Pixel Watch, Google Pixel Buds Pro, Google Pixel Tablet ve daha birçok ürününü tanıttı. Bu cihazların yanı sıra etkinlikte pek çok yazılım ve yazılımsal güncelleme de tanıtıldı.

Yazılım konusunda sürekli yenilikler sunan Google, bugün yaptığı etkinlikte Google Haritalar’dan tutun yapay zekaya kadar birçok konuda hazırladığı yenilikleri tanıttı. İşte Google I/O 2022 etkinliğinde tanıtılan tüm yenilikler ve geliştirmeler!

Google Haritalar’a yepyeni bir mod geldi: Immersive View

Etkinlikte tanıtılan yeni özelliklerden birisi olan Immersive View, yapa zekâ kullanarak şehirlerin ve hatta binaların 3 boyutlu modellenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, modellenmiş şehirleri gezebilecek ve modellenmiş binaların içine girebilecekler.

Google, bu yeni Haritalar özelliğini uydu görünümü ve sokak görünümünü bir araya getirerek kurgulamış. Bu sayede gideeğiniz konuma önce uydu görünümü gibi kuş bakışı bakarak belirleyebilecek; ardından sokak görünümüyle konuma yaklaşarak anlık durumundan -örneğin trafik durumundan ya da kalabalıklığından- bilgi alabileceksiniz. Bu özellik şu an için yalnızca birkaç büyük şehir için aktif olsa da, yakında haritanın genişleyeceği söyleniyor.

Google Meet’te artık karanlıkta kalmayacaksınız

Pandemi ile hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan görüntülü görüşme, şüphesiz ki pek çok alanda kullanılıyor. Google Meet’e gelen yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, karanlık bir ortamda hatta ters ışıkta olsalar bile kamerada net bir şekilde görünecek. Etkinlikte tanıtılan sistem, yapay zekanın kullanıcıları tanıyarak gerekli düzenlemeleri yapmasını ve bu sayede kullanıcıların net bir şekilde görünmesini sağlıyor.

Google’ın yeni cilt renkleri kataloğu

Google’ın Harvard profesörü Dr. Ellis Monk ile ortaklaşa yürüttüğü bu çalışma, farklı cilt tonlarına sahip olan bireylerin yapay zeka temelli uygulamalarda karşılaştıkları kötü sonuçları düzeltmek üzere geliştirilmiş. Her tondan farklı ten rengini tanıyacak şekilde genişletilen yeni özellik sayesinde, yüz tanıma teknolojilerinden sağlık alanında kullanılan pek çok uygulama, ten rengi tonlarını ayırt edebilecek ve daha doğru sonuçlar verecek.

Google, bu kataloğu Google Fotoğraflar ve diğer yazılımlarında kullanıcıların görüntülerini ve fotoğraflarını düzenlemesine imkân tanıyacak şekilde de kullanıma sunacak.

Google Cüzdan geri dönüyor!

Dijital cüzdanların ilk ortaya çıktığı zamanlarda tanıtılan ancak daha sonraları yerini Google Pay’e bırakan Google Cüzdan geri dönüyor. Tıpkı Apple’ın cüzdan uygulaması gibi kredi kartlarının dışında kimlik, aşı kartı ve ehliyet gibi belgelerin de depolanacağı cüzdanın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı açıklandı. Ancak Google Cüzdan'ın geleceği ülkeler arasında henüz Türkiye bulunmuyor.

Google’ın yeni yapay zekâsı LaMDA 2: Gerçek insan gibi cümle kuruyor

Google’ın etkinlikte tanıttığı en dikkat çekici yazılım olan LaMDA 2, kullanıcıların sunduğu sorulara gerçekçi ve yaratıcı cevaplar verebiliyor. Örneğin Imagine it (Hayal et) kalıbı ile kurulan cümlelerde yaratıcı ve detaylı betimlemeler yapabilen yapay zekâ, ayrıca karmaşık işlemleri sizin için basit adımlara bölüp sizleri yönlendiriyor da.

Google Lens ile tüm dünyayı ‘Ctrl+F’ yapın

Google lens’e gelen ‘Near me’ (yakınımdakiler) özelliği sayesinde görsel olarak arattığınız bir ürünün ya da konumun sonuna near me yazdığınızda sistem otomatik olarak bu ürünü size en yakın nerede bulabileceğinizi gösteriyor.

Etkinlikte karşımıza çıkan diğer yeniliklere ve ürünlere göz atmak isterseniz;