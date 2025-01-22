Yeni Android sürümü Android 16'nın beta sürümünün bugün yayınlanacağı iddia ediliyor.

Android 16’nın geliştiricilere özel sürümleri Kasım ayından bu yana test ediliyor ve kullanıcıların bu yeni mobil işletim sistemini deneme şansının bugünden itibaren mümkün olması bekleniyor.

Yeni bir sızıntıya göre beta sürecinin bir sonraki aşaması 22 Ocak yani bugünden itibaren başlıyor ve güncelleme, bildirimler için ‘kompakt’ bir seçenek gibi yenilikler içerecek.

Tarih elbette kesin değil ve bir Google mühendisinin yorumlarına dayanıyor. @AssembleDebug ve Android Authority tarafından tespit edilen bu yorum, beta sürecinin bugün itibarıyla dağıtılmaya başlayacağına işaret ediyor.

Android 16 Beta sürecinde neler bekleniyor?

Google, önceki yıllarda olduğu gibi belirli telefonlara sahip kullanıcıların Android 16’nın beta sürümünü deneyimlemesine izin verecek ancak kullanıcılar, bu süreçte bazı hatalar ve kararlılık sorunlarıyla karşılaşmayı göze almak zorunda.

Android 16 ile gelecek yenilikler

Android 16’nın sunduğu yeniliklere dair şimdilik sınırlı bilgiye sahibiz ancak ortaya çıkan özellikler şu şekilde:

Geliştirilmiş Güvenlik : Uygulamaların yetkilerini daha uzun vadeli analiz etme ve daha fazla kontrol imkânı

: Uygulamaların yetkilerini daha uzun vadeli analiz etme ve daha fazla kontrol imkânı Yeni Rahatsız Etmeyin Modu : Daha gelişmiş ve kullanıcı dostu iyileştirmeler

: Daha gelişmiş ve kullanıcı dostu iyileştirmeler Dinamik Ada Benzeri Yeni Özellik : iOS’un dikkat çeken özelliğine Android cephesinden yeni bir yanıt gelebilir

: iOS’un dikkat çeken özelliğine Android cephesinden yeni bir yanıt gelebilir Bildirimler İçin Kompakt Mod: Kilit ekranındaki bildirimleri yeni kompakt mod ile farklı bir görünüme kavuşturma

Peki sizin Android 16'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.