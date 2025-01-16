Android 16'nın kaynak kodlarında yeni tasarım değişiklikleri tespit edildi. Google, Android 16'nın ses paneline özellikle odaklanacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtacağı Android 16 için çalışmalara başladı. Hatta akıllı telefonlara hayat verecek yeni işletim sisteminin geliştirici ön izleme sürümleri de çoktan yayımlandı.

Android 16'nın ikinci geliştirici ön izleme sürümündeki kaynak kodlarını inceleyen meslektaşlarımız ise dikkat çeken bir tespitte bulundular. Yapılan incelemelerde Google'ın, Android 16'da bazı arayüz değişiklikleri yapacağı anlaşıldı. Telefonlardaki ses kaydırıcısı ve ses paneli, artık daha modern görünecek.

Android 16'nın ses açma özelliği böyle görünecek:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Android 16'nın ses açma ekranı, yuvarlatılmış köşelere sahip olmayacak. bunun yerine kesikli çizgi kullanımı tercih edilecek. Bu tasarım dili, ses yönetiminin yapıldığı panelde de kendini gösterecek. İşte Android telefonlarda kullanıma sunulacak yeni ses paneli böyle görünecek:

Bu arada; Android 16 için henüz erken aşamada olduğumuzu belirtmekte fayda var. Yani bu haberimizde bahsettiğimiz tasarımlar son kullanıcıya ulaşabilir veya Google, tasarım değişikliğinden vazgeçer. Bunun netleşmesi için bir süre daha beklemek gerekecek.