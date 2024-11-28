Android Auto'da kullanıcıları şaşırtan ilginç bir sorun yaşanıyor. Kullanıcılara göre sesli asistan, mesaj okurken durduk yere "oh" diyor. Google, en azından şimdilik sessiz.

Android akıllı telefonlar ile otomobillerdeki bilgi-eğlence ekranının entegrasyonunu sağlayan Android Auto, çok garip, bir o kadar da komik bir mesele ile gündemde. Reddit kullanıcılarının bildirdiklerine göre Android Auto'nun sesli asistanı, mesaj okurken ilginç bir hata yapıyor. Asistan, durup dururken "oh" diyor.

Android Auto'nun en etkili özelliklerinden bir tanesi, "Sesli Okuma"dır. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde araç kullanırken gelen mesajları dinleyebilirler. İşte yaşanan sorun, tam da bu özellikle ilgili gibi görünüyor. Google tarafından yapılan bir açıklama yok ancak sorunun onlarca kullanıcı tarafından doğrulanmış olması, ortada gerçekten bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor.

Bazen WhatsApp'ta bazen diğer uygulamalarda kendini gösteriyor

Kullanıcıların raporlarına göre sesli asistanın durup dururken oh demesine neden olan hata, tek bir uygulamaya özel değil. Zira kimi kullanıcılar WhatsApp'ta kimi kullanıcılar ise Google Mesajlar, Microsoft Teams veya Facebook gibi diğer uygulamalarda da aynı sesi duyduklarını söylüyorlar.

Android Auto'nun oh sorunuyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Google'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelirse sizleri yeniden bilgilendireceğiz.